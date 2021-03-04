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Новости

В Алтайском крае в полтора раза выросло число кредитов под залог жилья

, ИА "Амител"
Пик интереса заемщиков пришелся на первый квартал 2020 года
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В 2020 году жители Алтайского края взяли 30 тысяч кредитов под залог жилья, сообщает пресс-служба Банка России. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.

Пик интереса заемщиков пришелся на первый квартал. Эксперты связывают это с программой льготной ипотеки, которая действовала до ноября 2020 года, а затем была продлена.

Так как на тот момент было неизвестно, свернут ли программу, заемщики старались воспользоваться льготными кредитами, пока такая возможность сохраняется.

Управляющий Отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова уточнила, что благодаря программе средневзвешенная ставка по ипотеке достигла 7,4%. Это минимальное значение за всю историю наблюдений.

Напомним, Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки. По словам руководителя департамента финансовой стабильности регулятора Елизаветы Даниловой, это нужно сделать, чтобы не было "избыточных рисков".

Данилова подчеркнула, что льготная ипотека стимулирует спрос на жилье, а он, в свою очередь, порождает рост стоимости жилья.

Схожей оценки придерживается глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что госпрограмма ипотеки под 6,5% очень помогла гражданам и застройщикам, однако она должна вовремя завершиться, чтобы избежать формирования пузырей на финансовом рынке.

Напомним, что программу льготной ипотеки правительство утвердило весной 2020 года. Сначала она действовала до ноября 2020 года, но затем ее продлили до июля 2021-го.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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