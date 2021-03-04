Мэрия Барнаула заключит брутто-контракты с пассажироперевозчиками

Администрация Барнаула по итогам рабочих встреч и консультаций с правительством Алтайского края и региональным Минтрансом решила заключить с пассажироперевозчиками брутто-контракты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Такая система уже действует в нескольких городах, в том числе в Перми и Твери. Ее главное отличие заключается в распределении доходов и расходов.

"При заключении брутто-контрактов перевозчики должны отвечать за их качественное выполнение и исходя из соответствия условиям контракта обновлять подвижной состав и получать из бюджета оплату за свои услуги, – пояснили власти краевой столицы. – При этом плата за проезд от пассажиров будет поступать в бюджет муниципалитета".

Специалисты пришли к выводу, что такая система сделает общественный транспорт безопаснее, так как пропадет стимул для "гонок за пассажирами", которые нередко становятся причинами нарушений ПДД и ДТП.

Кроме того, профильным ведомствам поручено провести научно-исследовательскую работу по анализу пассажиропотока, разработку оптимальной маршрутной сети, создание схемы организации транспортного обслуживания населения, проведение конкурсных процедур и заключение брутто-контрактов.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что стоимость проезда в общественном транспорте города вырастет уже в ближайшее время. Однако это не позволит перевозчикам закупить новые автобусы и трамваи, изношенность которых достигла рекордных 98%.

Стоимость проезда в общественном транспорте планируется увеличить на 1 рубль по транспортным картам и на 3 рубля – без них.