Мэрия Барнаула заключит брутто-контракты с пассажироперевозчиками

Администрация Барнаула по итогам рабочих встреч и консультаций с правительством Алтайского края и региональным Минтрансом решила заключить с пассажироперевозчиками брутто-контракты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Такая система уже действует в нескольких городах, в том числе в Перми и Твери. Ее главное отличие заключается в распределении доходов и расходов.
"При заключении брутто-контрактов перевозчики должны отвечать за их качественное выполнение и исходя из соответствия условиям контракта обновлять подвижной состав и получать из бюджета оплату за свои услуги, – пояснили власти краевой столицы. – При этом плата за проезд от пассажиров будет поступать в бюджет муниципалитета".
Специалисты пришли к выводу, что такая система сделает общественный транспорт безопаснее, так как пропадет стимул для "гонок за пассажирами", которые нередко становятся причинами нарушений ПДД и ДТП.
Кроме того, профильным ведомствам поручено провести научно-исследовательскую работу по анализу пассажиропотока, разработку оптимальной маршрутной сети, создание схемы организации транспортного обслуживания населения, проведение конкурсных процедур и заключение брутто-контрактов.
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что стоимость проезда в общественном транспорте города вырастет уже в ближайшее время. Однако это не позволит перевозчикам закупить новые автобусы и трамваи, изношенность которых достигла рекордных 98%.
Стоимость проезда в общественном транспорте планируется увеличить на 1 рубль по транспортным картам и на 3 рубля – без них.
Комментарии
Короче добьют ОТ. Останутся только маршрутки, где плата за проезд поступает в карман водителю
Вот мне интересно зачем в мэрии хотят уничтожить то что пока работает? Зачем вмешиваются в работу частников? Посмотрите на МУП "Горэлектротранс" и оцените работу предприятия где рулит мэрия. Стабильно убыточное, подвижной состав убитый и постоянно сокращается.
Зачем вмешиваются в работу частников? Посмотрите на МУП
частник налогов платит по минимуму так как работает в серую "себе в убыток"
а МУП в "белую" со всеми налогами и отчислениями, и еще у него ценник на 5 рублей меньше, это если расчет по транспортным картам ...
и еще у него ценник на 5 рублей меньше, это если расчет по транспортным картам ...
а еще он сам содержит рельсы и провода. а автобусники стенающие по готовым дорогам катаются на халяву.
Очевидно, до некоторых так и не дошло почему коммунизм это утопия. Как только у перевозчиков пропадёт смысл работать в угоду пассажирам вся система развалится. Вернитесь на 20 лет назад когда ещё были муниципальные автобусы и вспомните, что это были за скотовозки и почему они вымерли.