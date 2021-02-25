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Новости

Франк анонсировал повышение цены за проезд, но без обновления транспорта

, ИА "Амител"
Стоимость проезда в Барнауле изменится уже в ближайшее время
Фото: сообщество 'Барнаульский автобус'

Фото: сообщество "Барнаульский автобус"

Глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что стоимость проезда в общественном транспорте города вырастет уже в ближайшее время. Однако это не позволит перевозчикам закупить новые автобусы и трамваи, изношенность которых достигла рекордных 98%. Об этом Вячеслав Франк заявил во время пресс-конференции в Сибирской медиагруппе 20 февраля.

Стоимость проезда в общественном транспорте планируется увеличить на 1 рубль по транспортным картам и на 3 рубля – без них. Однако этой суммы не хватит, чтобы обновить подвижной состав.

"Это ничего не даст в части обновления транспорта. Цены выросли на все, но два года не повышается стоимость проезда", – объяснил глава Барнаула.

По словам градоначальника, Горэлектротранс уже не может свести баланс, и на следующий месяц на предприятии запланированы убытки. Поэтому откладывать повышение еще на несколько месяцев нельзя.

"Тариф нужно повышать", – резюмировал глава.

Он отметил, что планируется очередное заседание координационного совета, на котором и утвердят рост стоимости проезда.

"Для улучшения ситуации в части автопарка нам нужна база – обновленная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. Сейчас эта работа ведется", – сказал Франк.

Еще 24 сентября 2020-го на заседании координационного совета по ценообразованию города Барнаула было одобрено повышение стоимости проезда сразу на 3 рубля, до 26 рублей в автобусах и электротранспорте. Для тех, кто пользуется транспортными картами, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе будет на 1,5 рубля меньше. В маршрутках планируется повысить проезд до 28 рублей.

За последние несколько месяцев проезд подорожал сразу в нескольких соседних городах Сибири: Томске, Горно-Алтайске, Новокузнецке, Новосибирске. В последний раз тариф в Барнауле повышали в 2019 году. Тогда стоимость билетов подняли до 23 рублей, в маршрутках – до 25 рублей. Для обладателей транспортных карт проезд в общественном транспорте стал самым дешевым: 21 рубль за поездку. После этого тарифы не менялись.

Что касается изношенного транспорта, то ранее Минтранс РФ отклонил заявку администрации города о включении Барнаула в федеральную программу по обновлению подвижного состава.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

25.02.2021 10:23
Гость

За последние несколько месяцев проезд подорожал сразу в нескольких соседних городах Сибири: Томске, Горно-Алтайске, Новокузнецке, Новосибирске.

Амик,сказав А,говорите и Б-сколько стоит проезд в этих городах и средняя зарплата там-же?

25.02.2021 10:25
- гость -

Интересно на сколько нужно увеличить стоимость проезда чтобы автопарк обновить и пустить больше автобусов, чтобы как селёдки в бочке в час пик не ехать? Допустим 50 рублей. Давайте голосовалку сделам, готов ли потребитель платить 50р за проезд, но за проезд в новом свободном автобусе?

25.02.2021 10:26
- гость -

"Сегодня, 15 декабря, в Новосибирске подорожал на 1 рубль проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость билета на трамвай и на троллейбус составляет 24 рубля, на автобус — 25 рублей. Поездка в метро обойдется в 26 рублей."

25.02.2021 10:28
- гость -

Плевать они хотели на народ.

25.02.2021 10:33
prosto

а зарплаты и пенсии повысить не хотите?

25.02.2021 10:34
- гость -

"Это ничего не даст в части обновления транспорта. Цены выросли на все, но два года не повышается стоимость проезда",

стоимость проезда повышают на 13,04%
инфляция 2019 г.- 3,05%
инфляция 2020 г. - 4,91%
суммарно за 2 года 8,11%

то есть компенсировали инфляцию за 2 года (8,11%) и еще проиндексировали на будущее на 4,93%

мне-б так зарплату индексировали...

25.02.2021 10:34
Сёмочка

А зачем поднимать, раз это ничего не даст?

25.02.2021 10:35
- гость -

Пить я не брошу!
Но и курить буду!

25.02.2021 10:36
- гость -

Эти гады из ЕР втирают народу что инфляция 4%, а сами повышают стоимость проезда на 10%.

25.02.2021 10:37
- гость -

Ну да. Мозгов-то не хватает, чтобы получить новый транспорт с дотацией. Это же проще, чем правильно подготовить документацию.

25.02.2021 10:38
Митенька ржевский

А что за любовь такая к владельцам транспортных карт? Почему дискриминация и не хочет ли антимонопольная служба доказать, что она на что-то способна?
Вообще непонятна логика- люди платят одинаковые (без дырок) деньги, но одним проезд обходится дороже? Почему?

25.02.2021 10:38
- гость -

Хожу пешком на работу

25.02.2021 10:40
- гость -

Интересно на сколько нужно увеличить стоимость проезда чтобы автопарк обновить и пустить больше автобусов, чтобы как селёдки в бочке в час пик не ехать?

для этого нужно знать сколько с выручки идет водителю, сколько хозяину, и сколько на расходники и обслуживание маршрутки

ну и неплохо-бы было узнать и реальную выручку с маршрутки, а то официально они все работают себе в убыток )))

25.02.2021 10:41
Обыватель

Правильное решение!

25.02.2021 10:41
- гость -

Послушайте, какое нам дело до обновления автопарка частного лица? Почему горожан должна заботить эта проблема??? Если у моего соседа старый автомобиль, жители Барнаула должны скинуться и помочь бедолаге? О-очень странный подход. Нет денег на новый транспорт у перевозчика - это исключительно его проблемы. Городская администрация должна заключить договор с другими юрлицами, которые имеют нормальный подвижной состав.

25.02.2021 10:42
- гость -

25.02.2021 10:38
Митенька ржевский

А что за любовь такая к владельцам транспортных карт?

вопрос поставлен не правильно
правильный вопрос: за что такая любовь к маршруточникам...

25.02.2021 10:44
- гость -

с казенной заимки в новоалтайск?

25.02.2021 10:44
- гость -

Интересно на сколько нужно увеличить стоимость проезда чтобы автопарк обновить
---------------

Интересно, а что должен сделать скот, чтобы его на бойню в человеческих условиях возили?

25.02.2021 10:45
точный

Наконец то!!! а то как в Таиланде в г.Патайя... там и 8 лет назад и сейчас проезд как был 10 бат так и остался...скучно живут...не повышают ...

25.02.2021 10:45
- гость -

за что такая любовь к маршруточникам...


и откуда песни про убыточность с черной кассой,явно же сговор с властями.
терминалы ставить дорого,а принимать оплату напрямую на карту водителя -нормально.

25.02.2021 10:46
- гость -

25.02.2021 10:37
- гость -
Ну да. Мозгов-то не хватает, чтобы получить новый транспорт с дотацией. Это же проще, чем правильно подготовить документацию.


не в бровь а в глаз!!

надо же писать бизнес план по развитию транспортной инфраструктуры города а его нет! нет!!
никто не занимается ни пробками ни выделением полос для ОТ ,
просто надо вырубать все деревья, натыкать высоток по 300 этажей окна в окна и сидеть самому в лесу на горе в собственном домике

25.02.2021 10:48
- гость -

25.02.2021 10:25
- гость -
Интересно на сколько нужно увеличить стоимость проезда чтобы автопарк обновить и пустить больше автобусов, чтобы как селёдки в бочке в час пик не ехать? Допустим 50 рублей. Давайте голосовалку сделам, готов ли потребитель платить 50р за проезд, но за проезд в новом свободном автобусе?
-----------------------------------------------
Ни на сколько не надо увеличивать. Просто менить перевозчиков. Или менять Франка.

Если в каком-то магазине протекает крыша - покупатели должны заморачиваться и помогать ремонтом хозяину лавки или он сам должен был думать раньше о том, что с течением времени всё приходит в негодность? Почему-то никому в голову не приходит мысль платить ему больше денег за продукты, чем в соседней торговой точке со свежей отделкой.

25.02.2021 10:54
- гость -

Черная касса поощряется постоянным повышением проезда на 10-20%, при инфляции 4%.

25.02.2021 10:54
- гость -

10:48, потому, что какие перевозчики будут работать в городе выбирает мэр с дружками, а не люди. А вот где вам покупать продукты решаете вы.

25.02.2021 10:57
- гость -

В Бишкеке автобусы Мерседес бенц новые. Город по численности больше Барнаула. Бензин по цене такой же. Проезд два года назад был 10 сом это 10 руб на наши. Вообще в Казахстане и Киргизии практически все автобусы свежие иномарки и маршрутные и междугородние и служебные, а у нас какое то хламье ездит

25.02.2021 10:57
Виктор

А в Перми в это время на линию выпускают новые трамваи "Львёнок". Билет - 26 рублей наличными и 24 рубля картой...

25.02.2021 11:00
- гость -

В каждой маршрутке должна быть мульт касса.

25.02.2021 11:00
- гость -

Видимо речь идет о муниципальном транспорте, у них старый парк, у них кондуктора, билетики, валидаторы, а бизнес видимо нерентабельный, но повысят стоимость все!!!!

25.02.2021 11:01
- гость -

Пермь красивый город
только его почему то сами пермяки не любят
в отличие от барнаульцев.

25.02.2021 11:02
- гость -

Уже давно пора Обязать сделать валидаторы на входе, заходя платишь и едешь, не смог оплатить значит не вошел. Повысит прозрачность бизнеса и конлукторы не нужны будут.

25.02.2021 11:05
- гость -

25.02.2021 10:57
- гость -

в Москве тоже парк новый и метро самое современное, а барнеаполь наш это задний двор гостинницы по имени Россия.

25.02.2021 11:05
- гость -

25.02.2021 10:57
Виктор
А в Перми в это время на линию выпускают новые трамваи "Львёнок". Билет - 26 рублей наличными и 24 рубля картой...

ога, только по цене 44 млн за вагон, хотя в ростове закупили их же по 32 млн, а в улан-уде по 35 млн.
но наши и на такое не способны
им денег не выделили из бюджета, не шмогли.документы сделать

25.02.2021 11:06
гость

Это еще один аргумент ехать на своем авто, то есть Франк еще увеличит количество авто на дорогах

25.02.2021 11:07
город-абсурд

У некоторых таксистов тоже старые автомобили. Давайте увеличим стоимость проезда на 10%. Чтобы хозяева могли купить новые.

25.02.2021 11:08
- гость -

25.02.2021 11:00
- гость -
Видимо речь идет о муниципальном транспорте, у них старый парк, у них кондуктора, билетики, валидаторы, а бизнес видимо нерентабельный, но повысят стоимость все!!!!
----------------------------------------------
Муниципальные только трамваи и троллейбусы.

25.02.2021 11:11
иван

Тут, в первую очередь, нужно посмотреть, как живут собственники общественного транспорта: если в зАмках с деньгами, то значит просто вытягивают максимальную прибыль из людей и повышают цены на проезд, не обновляя транспорт. Ну а если не богато, то значит правда проблема есть. Да и с другой стороны, почему такие большие налоги уходят в Москву, где то читал, что с 1р налога, 70 коп уходит в Москву и только 30коп, остаётся в местном бюджете. Это обдираловка! Больше денег бы оставляли в регионах, глядишь и на транспорт бы хватило и на другие нужды!

25.02.2021 11:14
- гость -

в первую очередь, нужно посмотреть, как живут собственники общественного транспорта: если в зАмках с деньгами, то значит просто вытягивают максимальную прибыль из людей и повышают цены на проезд, не обновляя транспорт


уверяю вас владельцы ОТ не бедствуют. покупают крузаки, фольксвагены (паркетники), порши и т.д.. несколько лет назад наблюдал как такому хозяину из его автобуса выгружали резину, чтоб его панамеру 2х годовалую переобуть.

25.02.2021 11:15
- гость -

25.02.2021 11:05
- гость -

Новосибирск не задний двор, а столица Сибири и третий город, но с транспортом там еще хуже.

25.02.2021 11:23
- гость -

Пока у нас мэра выбирает не народ, а какие-то сомнительные личности, то он и будет принимать решения выгодные сомнительным личностям, а не горожанам.

25.02.2021 11:27
гость

Повышение цен - только после проверки прокуратурой деятельности автопарков и выданного ЗАКЛЮЧЕНИЯ !!!!

25.02.2021 11:27
- гость -

Слава Франку!

25.02.2021 11:30
- гость -

А что коммунисты митинг провели уже? я не успел на этот поезд?

25.02.2021 11:35
- гость -

Сделать для пенсов и несовершеннолетних 10 рублей за один раз. Многие не могут покупать проездной - дорого и не делают столько поездок.

25.02.2021 11:36
- гость -

Ну вот сейчас не за Навального, а реально из-за того что вас не устраивает. Выразит кто протест, кроме комментариев которые ни кто не читает?

25.02.2021 11:37
- гость -

А семейство Франка и Касплера случаем не имеют родственных связей?

25.02.2021 11:43
гость

А что коммунисты митинг провели уже? я не успел на этот поезд?

Никто не пришел. Это же не за Навального

25.02.2021 11:44
гость


25.02.2021 11:11
Иван

естественно прибыль идёт только владельцам, не на заработную плату водителям и кондукторам

25.02.2021 11:45
- гость -

11:36, ага, людей только цены на проезд не устраивают А цены на жкх, налоги, газ, бензин, электричество, пенсионный возраст, беспредел силовиков, разве всё это народ устраивает? Тут дело в режиме, а не конкретно в стоимости проезда на ОТ.

25.02.2021 11:46
гость

Ну вот сейчас не за Навального, а реально из-за того что вас не устраивает. Выразит кто протест, кроме комментариев которые ни кто не читает?

Кто же пойдет, если не за Навального? И кто организует?

25.02.2021 11:49
гость

Ну и пойдет кто-то протестовать против цен на проезд, жкх, налоги, газ, бензин, электричество, пенсионный возраст, беспредел силовиков, маленькую зарплату? Или если не за Навального, то никто не пойдет?

25.02.2021 11:49
- гость -


25.02.2021 11:45
- гость -


О каком беспределе силовиков, ты и тебе подобные, постоянно орете?

25.02.2021 11:52
гость

О каком беспределе силовиков, ты и тебе подобные, постоянно орете

Вчера в самолете против двоих оппозиционно настроенных граждан силовики беспредельничали

25.02.2021 11:56
- гость -

25.02.2021 11:52
гость
пиликан это ты?

25.02.2021 11:58
гость

Это говорит о том, что любой митинг надо организовать. Для этого нужны организаторы и им надо компенсировать их личное время. То есть нужны деньги, иначе никто ничего не организует

25.02.2021 12:00
гость

25.02.2021 11:56
- гость -

Нет, это я. А ты вчера новость про дебоширов в самолете не читал? Там два оппозиционно настроенных гражданина выражали протест силовикам

25.02.2021 12:01
- гость -

"и не хочет ли антимонопольная служба доказать, что она на что-то способна?"

Давно их надо запустить в транспортные компании, может и деньги найдутся и повышать не придется.
С людьми не то, чтобы не считаются, на них просто плюют. И никто не читает то, что здесь пишут люди. Сами придумали - сами решили. Рука руку моет, видимо глава города и транспортники в одной упражке

25.02.2021 12:06
- гость -

Антимонопольная службы и прокуратуры бесполезные структуры от которых нет толку. Их проверки - лишние траты для перевозчиков на взятки.

25.02.2021 12:11
- гость -

"Франк анонсировал" - улыбнуло...

25.02.2021 12:16
- гость -

25.02.2021 11:58
гость
Это говорит о том,

за деньги вы будете интересы спонсоров продвигать. Это путь к разрушению страны.
наш народ способен встать только за идею, а вот сытая жизнь развращает сознание.

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