Франк анонсировал повышение цены за проезд, но без обновления транспорта

Глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что стоимость проезда в общественном транспорте города вырастет уже в ближайшее время. Однако это не позволит перевозчикам закупить новые автобусы и трамваи, изношенность которых достигла рекордных 98%. Об этом Вячеслав Франк заявил во время пресс-конференции в Сибирской медиагруппе 20 февраля.
Стоимость проезда в общественном транспорте планируется увеличить на 1 рубль по транспортным картам и на 3 рубля – без них. Однако этой суммы не хватит, чтобы обновить подвижной состав.
"Это ничего не даст в части обновления транспорта. Цены выросли на все, но два года не повышается стоимость проезда", – объяснил глава Барнаула.
По словам градоначальника, Горэлектротранс уже не может свести баланс, и на следующий месяц на предприятии запланированы убытки. Поэтому откладывать повышение еще на несколько месяцев нельзя.
"Тариф нужно повышать", – резюмировал глава.
Он отметил, что планируется очередное заседание координационного совета, на котором и утвердят рост стоимости проезда.
"Для улучшения ситуации в части автопарка нам нужна база – обновленная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. Сейчас эта работа ведется", – сказал Франк.
Еще 24 сентября 2020-го на заседании координационного совета по ценообразованию города Барнаула было одобрено повышение стоимости проезда сразу на 3 рубля, до 26 рублей в автобусах и электротранспорте. Для тех, кто пользуется транспортными картами, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе будет на 1,5 рубля меньше. В маршрутках планируется повысить проезд до 28 рублей.
За последние несколько месяцев проезд подорожал сразу в нескольких соседних городах Сибири: Томске, Горно-Алтайске, Новокузнецке, Новосибирске. В последний раз тариф в Барнауле повышали в 2019 году. Тогда стоимость билетов подняли до 23 рублей, в маршрутках – до 25 рублей. Для обладателей транспортных карт проезд в общественном транспорте стал самым дешевым: 21 рубль за поездку. После этого тарифы не менялись.
Что касается изношенного транспорта, то ранее Минтранс РФ отклонил заявку администрации города о включении Барнаула в федеральную программу по обновлению подвижного состава.
Комментарии
За последние несколько месяцев проезд подорожал сразу в нескольких соседних городах Сибири: Томске, Горно-Алтайске, Новокузнецке, Новосибирске.
Амик,сказав А,говорите и Б-сколько стоит проезд в этих городах и средняя зарплата там-же?
Интересно на сколько нужно увеличить стоимость проезда чтобы автопарк обновить и пустить больше автобусов, чтобы как селёдки в бочке в час пик не ехать? Допустим 50 рублей. Давайте голосовалку сделам, готов ли потребитель платить 50р за проезд, но за проезд в новом свободном автобусе?
"Сегодня, 15 декабря, в Новосибирске подорожал на 1 рубль проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость билета на трамвай и на троллейбус составляет 24 рубля, на автобус — 25 рублей. Поездка в метро обойдется в 26 рублей."
Плевать они хотели на народ.
а зарплаты и пенсии повысить не хотите?
"Это ничего не даст в части обновления транспорта. Цены выросли на все, но два года не повышается стоимость проезда",
стоимость проезда повышают на 13,04%
инфляция 2019 г.- 3,05%
инфляция 2020 г. - 4,91%
суммарно за 2 года 8,11%
то есть компенсировали инфляцию за 2 года (8,11%) и еще проиндексировали на будущее на 4,93%
мне-б так зарплату индексировали...
А зачем поднимать, раз это ничего не даст?
Пить я не брошу!
Но и курить буду!
Эти гады из ЕР втирают народу что инфляция 4%, а сами повышают стоимость проезда на 10%.
Ну да. Мозгов-то не хватает, чтобы получить новый транспорт с дотацией. Это же проще, чем правильно подготовить документацию.
А что за любовь такая к владельцам транспортных карт? Почему дискриминация и не хочет ли антимонопольная служба доказать, что она на что-то способна?
Вообще непонятна логика- люди платят одинаковые (без дырок) деньги, но одним проезд обходится дороже? Почему?
Хожу пешком на работу
Интересно на сколько нужно увеличить стоимость проезда чтобы автопарк обновить и пустить больше автобусов, чтобы как селёдки в бочке в час пик не ехать?
для этого нужно знать сколько с выручки идет водителю, сколько хозяину, и сколько на расходники и обслуживание маршрутки
ну и неплохо-бы было узнать и реальную выручку с маршрутки, а то официально они все работают себе в убыток )))
Правильное решение!
Послушайте, какое нам дело до обновления автопарка частного лица? Почему горожан должна заботить эта проблема??? Если у моего соседа старый автомобиль, жители Барнаула должны скинуться и помочь бедолаге? О-очень странный подход. Нет денег на новый транспорт у перевозчика - это исключительно его проблемы. Городская администрация должна заключить договор с другими юрлицами, которые имеют нормальный подвижной состав.
25.02.2021 10:38
Митенька ржевский
А что за любовь такая к владельцам транспортных карт?
вопрос поставлен не правильно
правильный вопрос: за что такая любовь к маршруточникам...
с казенной заимки в новоалтайск?
Интересно на сколько нужно увеличить стоимость проезда чтобы автопарк обновить
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Интересно, а что должен сделать скот, чтобы его на бойню в человеческих условиях возили?
Наконец то!!! а то как в Таиланде в г.Патайя... там и 8 лет назад и сейчас проезд как был 10 бат так и остался...скучно живут...не повышают ...
за что такая любовь к маршруточникам...
и откуда песни про убыточность с черной кассой,явно же сговор с властями.
терминалы ставить дорого,а принимать оплату напрямую на карту водителя -нормально.
25.02.2021 10:37
- гость -
Ну да. Мозгов-то не хватает, чтобы получить новый транспорт с дотацией. Это же проще, чем правильно подготовить документацию.
не в бровь а в глаз!!
надо же писать бизнес план по развитию транспортной инфраструктуры города а его нет! нет!!
никто не занимается ни пробками ни выделением полос для ОТ ,
просто надо вырубать все деревья, натыкать высоток по 300 этажей окна в окна и сидеть самому в лесу на горе в собственном домике
25.02.2021 10:25
- гость -
Интересно на сколько нужно увеличить стоимость проезда чтобы автопарк обновить и пустить больше автобусов, чтобы как селёдки в бочке в час пик не ехать? Допустим 50 рублей. Давайте голосовалку сделам, готов ли потребитель платить 50р за проезд, но за проезд в новом свободном автобусе?
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Ни на сколько не надо увеличивать. Просто менить перевозчиков. Или менять Франка.
Если в каком-то магазине протекает крыша - покупатели должны заморачиваться и помогать ремонтом хозяину лавки или он сам должен был думать раньше о том, что с течением времени всё приходит в негодность? Почему-то никому в голову не приходит мысль платить ему больше денег за продукты, чем в соседней торговой точке со свежей отделкой.
Черная касса поощряется постоянным повышением проезда на 10-20%, при инфляции 4%.
10:48, потому, что какие перевозчики будут работать в городе выбирает мэр с дружками, а не люди. А вот где вам покупать продукты решаете вы.
В Бишкеке автобусы Мерседес бенц новые. Город по численности больше Барнаула. Бензин по цене такой же. Проезд два года назад был 10 сом это 10 руб на наши. Вообще в Казахстане и Киргизии практически все автобусы свежие иномарки и маршрутные и междугородние и служебные, а у нас какое то хламье ездит
А в Перми в это время на линию выпускают новые трамваи "Львёнок". Билет - 26 рублей наличными и 24 рубля картой...
В каждой маршрутке должна быть мульт касса.
Видимо речь идет о муниципальном транспорте, у них старый парк, у них кондуктора, билетики, валидаторы, а бизнес видимо нерентабельный, но повысят стоимость все!!!!
Пермь красивый город
только его почему то сами пермяки не любят
в отличие от барнаульцев.
Уже давно пора Обязать сделать валидаторы на входе, заходя платишь и едешь, не смог оплатить значит не вошел. Повысит прозрачность бизнеса и конлукторы не нужны будут.
25.02.2021 10:57
- гость -
в Москве тоже парк новый и метро самое современное, а барнеаполь наш это задний двор гостинницы по имени Россия.
25.02.2021 10:57
Виктор
А в Перми в это время на линию выпускают новые трамваи "Львёнок". Билет - 26 рублей наличными и 24 рубля картой...
ога, только по цене 44 млн за вагон, хотя в ростове закупили их же по 32 млн, а в улан-уде по 35 млн.
но наши и на такое не способны
им денег не выделили из бюджета, не шмогли.документы сделать
Это еще один аргумент ехать на своем авто, то есть Франк еще увеличит количество авто на дорогах
У некоторых таксистов тоже старые автомобили. Давайте увеличим стоимость проезда на 10%. Чтобы хозяева могли купить новые.
25.02.2021 11:00
- гость -
Видимо речь идет о муниципальном транспорте, у них старый парк, у них кондуктора, билетики, валидаторы, а бизнес видимо нерентабельный, но повысят стоимость все!!!!
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Муниципальные только трамваи и троллейбусы.
Тут, в первую очередь, нужно посмотреть, как живут собственники общественного транспорта: если в зАмках с деньгами, то значит просто вытягивают максимальную прибыль из людей и повышают цены на проезд, не обновляя транспорт. Ну а если не богато, то значит правда проблема есть. Да и с другой стороны, почему такие большие налоги уходят в Москву, где то читал, что с 1р налога, 70 коп уходит в Москву и только 30коп, остаётся в местном бюджете. Это обдираловка! Больше денег бы оставляли в регионах, глядишь и на транспорт бы хватило и на другие нужды!
в первую очередь, нужно посмотреть, как живут собственники общественного транспорта: если в зАмках с деньгами, то значит просто вытягивают максимальную прибыль из людей и повышают цены на проезд, не обновляя транспорт
уверяю вас владельцы ОТ не бедствуют. покупают крузаки, фольксвагены (паркетники), порши и т.д.. несколько лет назад наблюдал как такому хозяину из его автобуса выгружали резину, чтоб его панамеру 2х годовалую переобуть.
25.02.2021 11:05
- гость -
Новосибирск не задний двор, а столица Сибири и третий город, но с транспортом там еще хуже.
Пока у нас мэра выбирает не народ, а какие-то сомнительные личности, то он и будет принимать решения выгодные сомнительным личностям, а не горожанам.
Повышение цен - только после проверки прокуратурой деятельности автопарков и выданного ЗАКЛЮЧЕНИЯ !!!!
Слава Франку!
А что коммунисты митинг провели уже? я не успел на этот поезд?
Сделать для пенсов и несовершеннолетних 10 рублей за один раз. Многие не могут покупать проездной - дорого и не делают столько поездок.
Ну вот сейчас не за Навального, а реально из-за того что вас не устраивает. Выразит кто протест, кроме комментариев которые ни кто не читает?
А семейство Франка и Касплера случаем не имеют родственных связей?
А что коммунисты митинг провели уже? я не успел на этот поезд?
Никто не пришел. Это же не за Навального
25.02.2021 11:11
Иван
естественно прибыль идёт только владельцам, не на заработную плату водителям и кондукторам
11:36, ага, людей только цены на проезд не устраивают А цены на жкх, налоги, газ, бензин, электричество, пенсионный возраст, беспредел силовиков, разве всё это народ устраивает? Тут дело в режиме, а не конкретно в стоимости проезда на ОТ.
Ну вот сейчас не за Навального, а реально из-за того что вас не устраивает. Выразит кто протест, кроме комментариев которые ни кто не читает?
Кто же пойдет, если не за Навального? И кто организует?
Ну и пойдет кто-то протестовать против цен на проезд, жкх, налоги, газ, бензин, электричество, пенсионный возраст, беспредел силовиков, маленькую зарплату? Или если не за Навального, то никто не пойдет?
25.02.2021 11:45
- гость -
О каком беспределе силовиков, ты и тебе подобные, постоянно орете?
О каком беспределе силовиков, ты и тебе подобные, постоянно орете
Вчера в самолете против двоих оппозиционно настроенных граждан силовики беспредельничали
25.02.2021 11:52
гость
пиликан это ты?
Это говорит о том, что любой митинг надо организовать. Для этого нужны организаторы и им надо компенсировать их личное время. То есть нужны деньги, иначе никто ничего не организует
25.02.2021 11:56
- гость -
Нет, это я. А ты вчера новость про дебоширов в самолете не читал? Там два оппозиционно настроенных гражданина выражали протест силовикам
"и не хочет ли антимонопольная служба доказать, что она на что-то способна?"
Давно их надо запустить в транспортные компании, может и деньги найдутся и повышать не придется.
С людьми не то, чтобы не считаются, на них просто плюют. И никто не читает то, что здесь пишут люди. Сами придумали - сами решили. Рука руку моет, видимо глава города и транспортники в одной упражке
Антимонопольная службы и прокуратуры бесполезные структуры от которых нет толку. Их проверки - лишние траты для перевозчиков на взятки.
"Франк анонсировал" - улыбнуло...
25.02.2021 11:58
гость
Это говорит о том,
за деньги вы будете интересы спонсоров продвигать. Это путь к разрушению страны.
наш народ способен встать только за идею, а вот сытая жизнь развращает сознание.