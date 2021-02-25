Франк анонсировал повышение цены за проезд, но без обновления транспорта

Глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что стоимость проезда в общественном транспорте города вырастет уже в ближайшее время. Однако это не позволит перевозчикам закупить новые автобусы и трамваи, изношенность которых достигла рекордных 98%. Об этом Вячеслав Франк заявил во время пресс-конференции в Сибирской медиагруппе 20 февраля.

Стоимость проезда в общественном транспорте планируется увеличить на 1 рубль по транспортным картам и на 3 рубля – без них. Однако этой суммы не хватит, чтобы обновить подвижной состав.

"Это ничего не даст в части обновления транспорта. Цены выросли на все, но два года не повышается стоимость проезда", – объяснил глава Барнаула.

По словам градоначальника, Горэлектротранс уже не может свести баланс, и на следующий месяц на предприятии запланированы убытки. Поэтому откладывать повышение еще на несколько месяцев нельзя.

"Тариф нужно повышать", – резюмировал глава.

Он отметил, что планируется очередное заседание координационного совета, на котором и утвердят рост стоимости проезда.

"Для улучшения ситуации в части автопарка нам нужна база – обновленная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. Сейчас эта работа ведется", – сказал Франк.

Еще 24 сентября 2020-го на заседании координационного совета по ценообразованию города Барнаула было одобрено повышение стоимости проезда сразу на 3 рубля, до 26 рублей в автобусах и электротранспорте. Для тех, кто пользуется транспортными картами, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе будет на 1,5 рубля меньше. В маршрутках планируется повысить проезд до 28 рублей.

За последние несколько месяцев проезд подорожал сразу в нескольких соседних городах Сибири: Томске, Горно-Алтайске, Новокузнецке, Новосибирске. В последний раз тариф в Барнауле повышали в 2019 году. Тогда стоимость билетов подняли до 23 рублей, в маршрутках – до 25 рублей. Для обладателей транспортных карт проезд в общественном транспорте стал самым дешевым: 21 рубль за поездку. После этого тарифы не менялись.

Что касается изношенного транспорта, то ранее Минтранс РФ отклонил заявку администрации города о включении Барнаула в федеральную программу по обновлению подвижного состава.