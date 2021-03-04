"Ногами не били". Директор рассказала о массовом избиении алтайского школьника

Директор лицея № 6 в Рубцовске Елена Рябова прокомментировала избиение восьмиклассника тремя ровесниками, которое произошло на перемене в стенах школы 3 марта. Об этом сообщает паблик "Инцидент Рубцовск".

"В лицее № 6 Рубцовска 3 марта произошла драка между четырьмя учениками 8 "а" класса. Трое школьников пытались успокоить одноклассника, который намеревался нанести им удары, – заявила руководитель учреждения. – Конфликт продолжился в коридоре – видеозапись инцидента подтверждает, что избиения ногами не было".

По ее словам, мальчику оказал помощь школьный медицинский работник. После этого к директору пригласили родителей участников конфликта и инспекторов по делам несовершеннолетних (ПДН).

"Школьник, у которого произошел конфликт с учениками, ранее состоял на учете в ПДН за драку с одноклассником, – уточнила Рябова. – Остальные трое участников инцидента ранее на учете не состояли".

Ранее родитель одной школьниц, ставшей свидетелем избиения рассказал, что ученика жестоко избили трое подростков.

"Со слов дочери, трое мальчиков избили одноклассника. Били по лицу, по голове. Повалили с ног, и когда он упал, начали все втроем его пинать ногами по телу и куда придется, – заявил местный житель. – Остановить их никто не мог. И даже на крики девочек: "Не бейте его он и так уже лежит", они не реагировали".

Полицейские проводят проверку. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, следователи проводят проверку по факту сообщений об избиении 12-летнего ребенка в Ленинском районе Новосибирска. Из сообщений СМИ следует, что подростки потребовали снять школьника пластину для выравнивания зубов, а когда мальчик отказался, начали избивать его кулаками и ногами.

Прохожие помогли ребенку добраться домой. Медицинское обследование показало, что у мальчика перелом позвоночника в трех местах.