В Новосибирске ребенку сломали позвоночник из-за зубной пластины

Следователи проводят проверку по факту сообщений об избиении 12-летнего ребенка в Ленинском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

"Из сообщений СМИ следует, что подростки потребовали снять школьника пластину для выравнивания зубов, а когда мальчик отказался, последние начали избивать его кулаками и ногами, — уточнили в ведомстве. — Прохожие помогли ребенку добраться домой. А медицинское обследование показало, что у мальчика перелом позвоночника в трех местах".

Правоохранители проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее следственные органы инициировали проверку по факту массовой драки в Бийске. Инцидент произошел у одного из торговых центров города.

По информации следствия, несколько подростков избили несовершеннолетних мальчиков, причинив им множественные телесные повреждения.

Участниками драки стали четыре человека. Серьезно пострадал 15-летний школьник. В частности, у него травма головы. Подростка госпитализировали.