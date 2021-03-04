Более 100 единиц техники будут убирать снег с дорог Барнаула в ночь на 5 марта

В ночь на 5 марта снег с дорог Барнаула будут убирать 102 снегоуборочные машины, шесть из которых – наемные. На линию выведут комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры и снегопогрузчики, сообщили в мэрии.

"Сегодня планируется вывоз снега с проспектов Ленина, Красноармейского, Социалистического, участков улиц Пионеров, Советской, Мерзликина, Покровской, Энтузиастов от Георгиева до Попова", – доложили в городской администрации.

Ранее алтайский Гидрометцентр предупредил о том, что в край возвращается непогода. Штормпрогноз передали на вторую половину пятницы, 5 марта, а также сутки субботы, 6 марта.