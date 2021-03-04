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Штормовой ветер и метели возвращаются в Алтайский край

, ИА "Амител"
Непогода продержится в регионе больше суток
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский Гидрометцентр предупреждает о том, что в край возвращается непогода. Штормпрогноз передали на вторую половину пятницы, 5 марта, и сутки субботы, 6 марта.

В этом время, по данным синоптиков, ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами порывы до 23 метров. Также будут идти снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега). На дорогах сильная гололедица.

При этом будет тепло. Так, по краю ночами ожидается -5...-10 градусов, днями и вовсе обещают плюсовые температуры: от -4 до +2 градусов, а по югу региона – до +7.

В Барнауле ночами будет не холоднее -9, днями – около нуля градусов.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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