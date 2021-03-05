Губернатор Алтайского края Виктор Томенко признал, что "немного погорячился", когда предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить программу по преодолению социально-экономической отсталости региона сразу до 2029 года. Пока документ рассчитан до 2024-го. О своих впечатлениях от общения с главой правительства и ожиданиях от реализации программы Томенко рассказал журналистам 4 марта в ходе пресс-конференции.

Во время беседы с Михаилом Мишустиным губернатор попросил автоматически продлить программу помощи Алтайскому краю еще на пять лет, до 2029 года. Документ к настоящему времени действует всего лишь год и уже дал первые результаты.

"Михаил Владимирович, хотел бы вас поблагодарить за то, что программа существует. Нам она очень нравится, мероприятия результативные, дают быстро свой эффект. И с точки зрения поддержки экономики и её развития, особенно малых, средних предприятий, и с точки зрения развития социальной сферы. Я бы очень хотел попросить, если это возможно, эту программу продлить ещё на следующую пятилетку", — цитировала слова Томенко пресс-служба правительства РФ.

В ответ премьер заявил, что говорить об этом еще рано: "Виктор Петрович, есть предложение: давайте дождемся 24-го года. Посмотрим на результат выполнения, потом поговорим. В 24-м году только можно будет подумать, как… Все-таки бюджет обычно на трехлетку верстается, поэтому сейчас это невозможно, даже если бы мы хотели с вами".

По словам Томенко, изначально регион рассчитывал на большую сумму, но даже те деньги, что есть сейчас (по 1 млрд в течение 5 лет) помогают решать проблемы экономической отсталости. "Премьер правильно сказал, что я погорячился. Однако по мере реализации программы вопрос о ее продлении так или иначе вновь будет подниматься", — уверен Томенко.

По мнению губернатора, решение включить 10 отстающих регионов в одну группу объясняется тем, что ранее для них не существовало специальных программ: "Это не значит, что все мы замыкаем список из 85 территорий. Просто власти посчитали целесообразным объединить нас и выработать единый подход. По Кавказу, Дальнему Востоку давно существуют специальные программы, которые призваны помочь испытывающим сложности субъектам".

Вместе с тем глава региона признал, что вначале край рассчитывал совсем на другие суммы, чем получились на выходе. Но даже такими деньгами разбрасываться нельзя, этой помощью нужно дорожить.

"Изначально, когда только появилась информация, что Алтайский край может получить индивидуальную программу социально-экономического развития, мы нарисовали вот такие желания, там были потребности далеко не на 5 млрд рублей (регион разработал программу на 150 млрд рублей — прим. ред.) Однако в процессе обсуждения сумма сократилась до 10 млрд, а когда принимали окончательное решение она снизилась еще", — констатировал глава региона.

Тем не менее, по словам губернатора, вторая половинка наработанных инициатив лежит в кармане: "Я, честно говоря, просто поторопился предложить. Пока горячо, надо ковать железо, я и побежал поэтому. Уверен, что по ходу реализации программы и достижения конкретных результатов желание ее продлить на дополнительный срок будет".

По словам губернатора, даже после одного года действия программы эффект заметен, пусть и были выделены небольшие средства. "Премьер правильно обратил внимание на трехлетнее планирование, поэтому давайте доживем до 2024 года. Программа классная, только маленькая, если бы это было не по 1 млрд рублей в год, а по 5, результаты были бы еще лучше", — резюмировал Виктор Томенко.

В индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края входит девять различных мероприятий. Все они направлены на стимулирование экономического роста. Большая часть денег идет на субсидирование части затрат бизнеса на приобретение оборудования. Также средства направляют на докапитализацию Фонда развития Алтайского края и Фонда микрозаймов. Кроме того, финансы выделены под создание промышленных парков и технопарков. Также в рамках прогрпаммы построят школу в барнаульском микрорайоне "Спутник". Часть средств будет направлена на обновление коммунальной и дорожно-строительной техники и т.п.