"Все мероприятия выполнены". Томенко рассказал Мишустину о программе развития Алтая

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. В частности, чиновники обсудили индивидуальную программу социально-экономического развития региона, в том числе и реконструкцию участков трассы Барнаул — Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда — граница с Республикой Казахстан.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Томенко поблагодарил премьер-министра за поддержку, которую оказывают федеральные власти региону. "Такое внимание к проблемам и социальной сферы, и экономики края для нас очень важно", – подчеркнул он.

Губернатор рассказал, что в рамках программы Индивидуального развития Алтайского края разработано девять мероприятий на общую сумму 5 млрд рублей.

"Примерно 70% всех средств, которые запланировали, предусмотрели именно на экономику, в первую очередь – на укрепление развития институтов поддержки, а также прямое субсидирование затрат предприятий на приобретение оборудования. Примерно одна треть будет направлена на решение социальных проблем", – напомнил Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что несмотря на пандемию, все запланированные на 2020 год мероприятия удалось выполнить в полном объеме. Отдельно Томенко выделил передачу на федеральный уровень трассы в направлении к Казахстану.

"На её содержание мы ежегодно тратили примерно 300-500 млн рублей. Сегодня Росавтодор этой дорогой занимается, здесь по качеству всегда нет вопросов с точки зрения содержания. Аварийные участки и участки, которые требуют реконструкции, модернизации, сегодня в плане ремонтных работ. Росавтодором уже запланирован 1,2 млрд рублей на вложения в эту дорогу", – рассказал Виктор Томенко.

Также губернатор поблагодарил Михаила Мишустина за поддержку, которую власти оказали региону в рамках противодействия распространения COVID-19. Он отметил, что по этой причине удалось добиться значительного роста консолидированного бюджета от 126 млрд рублей в 2019 году до 154 млрд рублей в 2020-м.

По словам главы региона, краевые власти в тяжелой ситуации с пандемией старались "найти баланс между системой ограничений и предоставлением возможности нашим предприятиям, организациям, работать выдержать оптимальным образом".

Напомним, что 2 марта председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в Алтайский край с рабочей поездкой. Ранее он успел посетить барнаульскую школу № 53, где оценил реализацию указа президента по обеспечению школьников горячим питанием, лично попробовав гречневую кашу с котлетами.

Кроме того, председатель правительства поддержал концессионное соглашение с ВЭБ.РФ для строительства двух новых школ в Барнауле. Учебные заведения будут рассчитаны на 1100 и 550 человек.

Отдельно Мишустин пообщался с учителями Алтайского края. Он рассказал, что правительство собирается продлевать программу "Земский учитель" и заинтересовано во внедрении ИТ-технологий в школах.

После премьер направился на Алтайский завод прецезионных изделий, где провел встречу с промышленниками региона. Там он заверил, что власти продолжат субсидировать аграриев при закупке сельхозтехники и продлят программу поддержки при транспортировке техники отечественных производителей.