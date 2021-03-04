Автобус со школьниками загорелся в Алтайском крае

Школьный автобус, перевозивший пятерых подростков, загорелся в Целинном районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Инцидент произошел на трассе между райцентром и селом Верх-Марушка, куда направлялось транспортное средство.

В салоне находились пятеро учеников 10-11 классов Целинной СОШ №1. К счастью, никто не пострадал. Их доставили домой на другом транспорте.

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания ГАЗ-322171. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц, отвечающих за безопасность перевозки школьников.

Напомним, в ночь с 2 на 3 марта в Павловске загорелся частный дом. На месте тушения пожарные обнаружили тела 69-летнего хозяина дома и его 30-летнего знакомого.