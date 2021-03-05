Мэрия планирует сменить застройщика ЖК "Парковый"

4 марта состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства жилого комплекса "Парковый". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Руководитель "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов рассказал о ситуации на объекте. По его словам, наибольшая готовность у третьей блок-секции – свыше 80%. При этом застройщик СК "Панорама" практически не работает.

"Подрядчику выплачен аванс, но темпы и организация работ нас не устраивают. Есть намерение сменить подрядчика", – сказал Шумов. Поиски нового подрядчика осложняются обстоятельствами, которые связаны с рассмотрением в суде заявления о признании АО СЗ "Барнаулкапстрой" банкротом.

Вячеслав Франк отметил, что в администрации города разрабатываются несколько вариантов достройки дома.

Напомним, что решение о признании "Барнаулкапстроя" (компания принадлежит мэрии Барнаула) банкротом, может быть принято уже в марте. Проблемы у организации начались в 2017 году, когда ей поручили достраивать дома обанкротившегося "СтройГАЗА".

Весной 2020 года БКС заморозил строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе компания остановила строительство на всех объектах и распродала перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой". Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании.