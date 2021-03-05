Мэрия планирует сменить застройщика ЖК "Парковый"

4 марта состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства жилого комплекса "Парковый". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Руководитель "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов рассказал о ситуации на объекте. По его словам, наибольшая готовность у третьей блок-секции – свыше 80%. При этом застройщик СК "Панорама" практически не работает.
"Подрядчику выплачен аванс, но темпы и организация работ нас не устраивают. Есть намерение сменить подрядчика", – сказал Шумов. Поиски нового подрядчика осложняются обстоятельствами, которые связаны с рассмотрением в суде заявления о признании АО СЗ "Барнаулкапстрой" банкротом.
Вячеслав Франк отметил, что в администрации города разрабатываются несколько вариантов достройки дома.
Напомним, что решение о признании "Барнаулкапстроя" (компания принадлежит мэрии Барнаула) банкротом, может быть принято уже в марте. Проблемы у организации начались в 2017 году, когда ей поручили достраивать дома обанкротившегося "СтройГАЗА".
Весной 2020 года БКС заморозил строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе компания остановила строительство на всех объектах и распродала перспективные участки.
Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой". Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании.
Комментарии
А как всё хорошо начиналось! Вроде и строили по новой системе с применением Эскроу-счетов...И где банковское сопровождение и ответственность банка? Опять крайние - люди и "головная боль" местной власти!
Любое мероприятие где задействованы государственные управленцы в итоге приходит к банкротству.
Муниципальные аптеки- наверное уже кончились. ( Частные по две в доме работают)
Муниципальный транспорт - убыточен и разваливается (частник покупает транспорт и зарабатывает)
Даже медицинские центры зарабатывают на ОМС а поликлиники работают а убыток.
Чего уж ждать от строительства...
Управленцы у нас такие...
5.03.2021 09:07
- гость -
Так и есть. Казёнщина это долго, дорого, беспонтово.
Все так хитро запутано у банков . Дольщикам надо расторгнуть договоры и пусть возвращают деньги , которыми пользуются . Но, подозреваю , что договоры составлены так , что ничего дольщик не получит . Кручу-верчу ..
частник покупает транспорт и зарабатывает
а чего они тогда орут, что у них убытки? или все таки они бабло ныкают?
Я не пойму для чего этот капстрой до сих пор существует? Для отмывания денег? Обосрались везде где могли!Отдайте нормалным застройщикам типа Союза или Регионстроя земли! Жилищка пусть строит! А этих посредников гнать в шею с города!
Зато БКС первый за Уралом, кто оформился на работу по эскроу-счетам. Будет первым же, кто и полетит. Будь всегда и везде первым!!!
Чат WhatsApp дольщиков ЖК Парковый, Парковая 71, Барнаул - 89994757074
5.03.2021 09:07
- гость -
Управленцы у нас такие...
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Чо, сильно вороватые?
5.03.2021 10:24
- гость -
Скорее спроса с них нет. С наемного работника спросят 100 раз, он и работает. А тут болото, лишь бы самого не трогали. По этой схеме у нас и министр здравоохранения работает.
Предприниматель вложил деньги в свой бизнес. Заинтересован активы сохранить и получить прибыль. И прибыль эта не сопоставима с зарплатой управленца. В чем заинтересован управленец, кроме зарплаты? Только в откатах и взятках. Вот и весь ответ