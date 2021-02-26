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"Проблема федерального масштаба". Дольщики "Барнаулкапстроя" просят помощи у губернатора

, ИА "Амител"
Покупатели опасаются, что могут стать первыми в России обманутыми дольщиками с эскроу-счетами
ЖК 'Парковый' / Фото: парковый22.рф

ЖК "Парковый" / Фото: парковый22.рф

Дольщики жилого комплекса "Парковый" просят губернатора Виктора Томенко спасти компанию "Барнаулкапстрой" (БКС). Сейчас фирма, принадлежащая администрации города, находится в предбанкротном состоянии, и сотни покупателей рискуют остаться без денег и жилья. Люди обещают: если проблема не будет решена на местном уровне, они будут обращаться к президенту.

Банкротство – не вариант

Строительство "Паркового" (ул. Парковая, 71) почти остановилось еще летом 2020 года, пишут дольщики (копия письма есть в распоряжении amic.ru). До декабря покупатели могли наблюдать за стройкой по веб-камерам, но рабочих они не видели. Застройщик уверял людей: строители проводят внутренние работы. Однако уже в декабре камеры отключили, стройку остановили, а проблему "Барнаулкапстроя" признали в мэрии и создали рабочую группу. Однако дольщики возмущены, что с их мнением никто не считается.

"После многочисленных звонков нам позвонил представитель комитета по архитектуре, которому нам удалось донести, что мы хотим и готовы участвовать в диалоге и присутствовать на совещании рабочей группы. Однако на совещание, которое состоялось 16 февраля 2021 года, нас не пригласили, объяснив этом тем, что "пока нечего предложить". Дорожная карта еще не готова", – сказано в письме.

Сейчас в мэрии уверены, что компанию ждет банкротство. Об этом 25 февраля заявил глава Барнаула Вячеслав Франк. Но если компанию признают финансово несостоятельной, покупатели ЖК "Парковый" получат свои деньги назад в полном объеме.

Дело в том, что проект возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании.

"Чиновники и "Барнаулкапстрой" в один голос твердят, что это гарант нашего спокойствия, что в случае банкротства или заморозки стройки мы можем вернуть эти деньги. Но не нужно быть профессиональным финансистом, чтобы понимать, что за ЭТИ деньги мы уже не найдем такую квартиру. Уже сейчас наши квартиры стоят гораздо дороже. Во-вторых, с момента покупки рынок жилья сильно изменился. Квадратный метр жилья в Барнауле подорожал более чем на 20%. За два года инфляция составила почти 8%, курс доллара вырос на 11%, евро – на 19%. Поэтому при возврате средств с эскроу-счетов необходимо возвращать деньги с учетом рыночной стоимости аналогичного жилья и переплаты по ипотечным кредитам. А это, как мы понимаем, в законе не предусмотрено <...>. Это проблема федерального масштаба, поэтому следующее свое обращение мы будем адресовать уже президенту В.В. Путину", – пишут дольщики.

Сложнее дела у покупателей квартир в ЖК "Клевер-парк". По информации руководителя Госинспекции Олега Веремеинко, у этого объекта 117 дольщиков. Так как ЖК начали возводить без проектного финансирования, то граждане отдали деньги застройщику. У них есть надежда либо на разрешение ситуации (силами мэрии), либо на Фонд защиты дольщиков. С каждого ДДУ по "Клевер-парку" "Барнаулкапстрой" делал отчисления в эту компанию. Если БКС станет банкротом, то фонд либо будет завершать проект, либо выплатит дольщикам компенсации. Какой из вариантов применить – решает сама структура.

Почему "Барнаулкапстрой" настигли проблемы?

В 2020 году компания "Барнаулкапстрой" расторгла договор с подрядчиком, который возводил дом на Павловском тракте, 291. В БКС отмечают, что подрядчик получил деньги, но работы так и не выполнил.

Достраивала дом на Павловском тракте "Строительная перспектива" (Андрей Комяков), которая вложила в него почти 70 млн рублей. Чтобы рассчитаться с предпринимателем, БКС отдал ему два земельных участка, на которых сам планировал строить дома. Речь идет о площадке на ул. Советской Армии, 75, и на ул. 6-й Нагорной, 15г/2. Но даже после передачи этих участков "Барнаулкапстрой" остался должен "Строительной перспективе". Вернуть деньги с "Сибресурса" у БКС тоже пока не получается.

В январе 2021-го компания выставила на продажу офис на ул. Папанинцев, 114. Деньги могут пойти в счет оплаты долга, считают барнаульские строители.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.02.2021 13:38
- гость -

А Балда приговаривал с укоризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»

26.02.2021 13:39
Дмитрий

Дольщиков есть чат

26.02.2021 13:45
- гость -

Зато вот писали:"в Барнауле снесут капитально отремонтированный многоквартирный дом
23 декабря 2020 г. ИА "Амител"
В дом вложили 5 млн бюджетных средств, а потом признали аварийным."

5 миллионов бюджетных средств!!!!!!!!!!!

26.02.2021 13:56
ЯЛЕГЕНДА

отменить закон БАНКРОТСТВО

26.02.2021 14:05
- гость -

Как мог подрядчик получить деньги за не выполненную работу?! Тетя Зина даже при всех ее махинациях себе такого даже не позволяла.

26.02.2021 14:11
гость

Губернатор в курсе 9мл руб не освоины, лежит нал на черный день или спрятали
Оплатить зарплаты людям кто ждёт их, направьте деньги людям кто должен получить по бирже.
Это провал с таким руководством Алтая
Мишустин едет выручать.
Господи помоги нашему Алтаю.
Не дай обнищать полностью.

26.02.2021 15:31
- гость -

Еще раз, говорю, что БКС выступает как "прокладка" на которой все и останется. А дольщикам то чего переживать, деньги на щету, если чего вернут и все? Или жилье, относительно, дешевое и готовое на 1/3 "ляху жгет"?

26.02.2021 16:04
- гость -

26.02.2021 14:05
- гость -
Как мог подрядчик получить деньги за не выполненную работу?! Тетя Зина даже при всех ее махинациях себе такого даже не позволяла.


тетя Зина( елси мы о ней говорим) и сейчас впорядке
только сергей ивгеньевич как обычно в самый раздрай попадает

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