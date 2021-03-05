Водители сообщают о мощной метели на дороге Барнаул – Рубцовск. Видео

Водители, которые едут по федеральной трассе Барнаул – Рубцовск, сообщают о сильнейшей метели и переметах на дороге. По словам автомобилистов, видимость практически нулевая. Видеозапись опубликована в сообществе "Инцидент Барнаул".

Напомним, в Алтайском крае объявили очередной штормпрогноз. По данным синоптиков регионального Гидрометцентра, после обеда пятницы и сутки субботы ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами порывы до 23 метров. А также снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега). На дорогах сильная гололедица.

При этом будет тепло. Так, по краю ночами ожидается -5...-10 градусов, а в светлое время суток и вовсе обещают плюсовые температуры: от -4 до +2 градусов, по югу региона – до +7 градусов.