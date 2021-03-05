Водители сообщают о мощной метели на дороге Барнаул – Рубцовск. Видео

Водители, которые едут по федеральной трассе Барнаул – Рубцовск, сообщают о сильнейшей метели и переметах на дороге. По словам автомобилистов, видимость практически нулевая. Видеозапись опубликована в сообществе "Инцидент Барнаул".
Напомним, в Алтайском крае объявили очередной штормпрогноз. По данным синоптиков регионального Гидрометцентра, после обеда пятницы и сутки субботы ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами порывы до 23 метров. А также снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега). На дорогах сильная гололедица.
При этом будет тепло. Так, по краю ночами ожидается -5...-10 градусов, а в светлое время суток и вовсе обещают плюсовые температуры: от -4 до +2 градусов, по югу региона – до +7 градусов.
Комментарии
Посмотрел видео. Ну и где нулевая видимость и переметы на дороге? Люблю в такую погоду ездить!
5.03.2021 09:58
- гость -
У тебя права то есть, ездун.
Камера очень сильно искажает, причём в лучшую сторону. По факту видимость ноль
5.03.2021 10:12
- гость -
Молодой человек, ты по зимникам ездил, а по таежным, а по грейдеру? Ну так сядь и сопи в тряпочку! У меня стажа водителя поболее чем ты прожил!