Гранату нашли на улице в пригороде Барнаула

Очевидцы в сообществе Barnaul 22 рассказали о том, что на выезде из поселка Авиатор обнаружили гранату. На место вызвали сотрудников полиции и МЧС.

Граната оказалась учебной. Участок, на котором обнаружили снаряд, перерыли, но больше ничего не нашли.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в многоэтажном офисном здании обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату Ф-1. По данным очевидцев, инцидент произошел в здании по улице Песчаной, 87а. Сообщалось, что предмет мог принадлежать одному из сотрудников. Мужчину задержали правоохранители.

На месте обнаружения гранаты работали полицейские, кинолог, скорая помощь и пожарные.