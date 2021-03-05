В Бийске бродячая собака набросилась на ребенка возле школы

У здания гимназии № 1 в Бийске бродячая собака набросилась на ребенка. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовало "Бийское телевидение".

На кадрах видно, как пес гонится за ребенком и кусает его. Местные жители отмечают, что бродячих собак здесь встречают часто, а обращения в разные инстанции не дают никаких результатов.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на свору бродячих собак, которая забредает на территорию школы № 126 и пугает учеников. По ее словам, только в феврале произошло уже несколько случаев нападения на детей. Женщина опасается, что если вовремя не принять меры, то школьники могут пострадать от укусов.