В Бийске бродячая собака набросилась на ребенка возле школы

У здания гимназии № 1 в Бийске бродячая собака набросилась на ребенка. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовало "Бийское телевидение".
На кадрах видно, как пес гонится за ребенком и кусает его. Местные жители отмечают, что бродячих собак здесь встречают часто, а обращения в разные инстанции не дают никаких результатов.
Ранее жительница Барнаула пожаловалась на свору бродячих собак, которая забредает на территорию школы № 126 и пугает учеников. По ее словам, только в феврале произошло уже несколько случаев нападения на детей. Женщина опасается, что если вовремя не принять меры, то школьники могут пострадать от укусов.
Комментарии
отстрел!
Ответственных, за не отлов бродячих животных?)
Только безжалостный отстрел!
Или лечение от туберкулёза
После победы собака успокоилась. Никто теперь не знает, была ли до этого для неё провокация за кадром в начале.
Только отстрел бродячих животных решит проблему. Все эти заигрывания с ласочниками и прочей шушерой-зоошизой до добра не доведут.
Интересно в Кремле или в Новоогарёво ( ну ли где там внуки самого живут) есть бродячие собаки? На плакаты за 15 тысяч в месяц про прописку с желтой биркой б деньги есть, а на отлов и ликвидацию собак в Барнауле и крае нет? Парадокс!