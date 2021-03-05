Россияне рассказали, кого считают настоящими женщинами

Россияне назвали певиц Аллу Пугачеву и Софию Ротару, а также спикера Совета Федерации настоящими женщинами. В опросе ВЦИОМ, приуроченном к Международному женскому дню, Пугачева набрала 6% голосов, Ротару и Матвиенко – по 2%.
Кроме того, респонденты включили в список политика Ирину Хакамаду (2%), певицу Валерию (2%), актрис Алису Фрейндлих (2%), Чулпан Хаматову (2%) и Анджелину Джоли (1%).
При этом почти треть опрошенных (32%) заявили, что настоящая женщина должна быть хранительницей семейного очага, заниматься воспитанием детей (21%), быть хозяйкой (17%), а также проявлять доброту и заботу (10%).
Напомним, ранее россияне назвали главных актеров и актрис десятилетия. Среди мужчин первую строчку разделили Константин Хабенский и Александр Петров. Среди актрис лучшей стала Светлана Ходченкова.
Комментарии
не пойму что они в хабенском нашли..
мелкий тощий , нос крючком рот кривой
не понятно
уж лучше лысое яйцо бондарчук
треть опрошенных (32%) заявили, что настоящая женщина должна быть хранительницей семейного очага, заниматься воспитанием детей (21%), быть хозяйкой (17%
и как же эти качества связаны с актрисами, певицами и политичками????(недоумеваю)
"Рейтинг самых привлекательных мужчин, по мнению россиян, возглавил президент РФ Владимир Путин. На втором месте оказались актер Александр Петров и шоумен Дмитрий Нагиев.
Опрос проводился среди жителей России, в нем участвовали 1 тыс. женщин и 1 тыс. мужчин, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.
Сервис составил отдельные рейтинги для мужчин и женщин, которые возглавил Владимир Путин. Глава государств набрал 19% и 18% голосов."
У кого-то ещё остались сомнения кто победит на выборах?
настоящая женщина никому ничего не должна и точка
Лавров.. Фраза.. ладонь..лицо..