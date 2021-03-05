Россияне рассказали, кого считают настоящими женщинами

Россияне назвали певиц Аллу Пугачеву и Софию Ротару, а также спикера Совета Федерации настоящими женщинами. В опросе ВЦИОМ, приуроченном к Международному женскому дню, Пугачева набрала 6% голосов, Ротару и Матвиенко – по 2%.

Кроме того, респонденты включили в список политика Ирину Хакамаду (2%), певицу Валерию (2%), актрис Алису Фрейндлих (2%), Чулпан Хаматову (2%) и Анджелину Джоли (1%).

При этом почти треть опрошенных (32%) заявили, что настоящая женщина должна быть хранительницей семейного очага, заниматься воспитанием детей (21%), быть хозяйкой (17%), а также проявлять доброту и заботу (10%).

Напомним, ранее россияне назвали главных актеров и актрис десятилетия. Среди мужчин первую строчку разделили Константин Хабенский и Александр Петров. Среди актрис лучшей стала Светлана Ходченкова.