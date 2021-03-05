Барнаульский железнодорожник брал взятки за сокрытие неисправностей вагонов

Старший осмотрщик – ремонтник вагонов пункта технического обслуживания станции Барнаул брал взятки за сокрытие технических неисправностей грузовых вагонов. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

С октября 2017 года по июнь 2019-го железнодорожник получил на счет 53 тысяч рублей от представителей двух коммерческих организаций за утаивание дефектов поданных под погрузку вагонов и принятие решение об их отцепке от состава. За счет этого владельцы груза минимизировали убытки.

В результате суд оштрафовал злоумышленника на 50 тысяч рублей и дал ему четыре года условно.

Ранее сообщалось, что директора научно-исследовательского института Сибири имени Лисавенко признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от его деяний оценили в 3,8 млн рублей.