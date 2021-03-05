В ВОЗ рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

В 2021 году пандемия коронавируса продолжится, однако на ее завершение можно рассчитывать уже к началу 2022-го, рассказал глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Его слова приводит РИА Новости.

"Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был Terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше… Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится", – сказал Клюге, заметив, что это не означает, что вирус вовсе исчезнет.

Представитель ВОЗ также считает недопустимым то, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие – нет. Помимо этого, Клюге указал на то, что ограничения нужно снимать не слишком быстро, иначе "мы вновь вернемся к началу".

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, как избежать третьей волны коронавируса. По его словам, для этого людям необходимо соблюдать меры защиты от инфекции и вакцинироваться.