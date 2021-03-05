Суд признал незаконным отказ в проведении митинга алтайскими коммунистами

Центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск Крайкома КПРФ и признал незаконным отказ в проведении митинга, который должен был состояться 23 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе реготделения партии.

"<...> в мероприятии было отказано со ссылкой на "ковидный" указ губернатора края. Однако, в самом тексте указа запрета на публичные мероприятия не содержится. При этом в этот же день, 23 февраля 2021 года, были запланированы и прошли многие другие массовые мероприятия, в том числе организованные "Единой Россией" и "Справедливой Россией", — говорится в сообщении.

Напомним, что администрация Барнаула 19 февраля отменила уже согласованный митинг алтайского крайкома КПРФ. КПРФ расценила эти действия как "провокацию в отношении граждан", которые желают участвовать в законных и мирных протестных мероприятиях.