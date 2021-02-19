КПРФ запретили проводить уже согласованный митинг против политических репрессий в Барнауле

Администрация Барнаула отменила уже согласованный митинг алтайского крайкома КПРФ. Официальной причиной отказа стала угроза распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, 19 февраля в крайком пришли представители мэрии, полиции и понятые, которые "попытались" вручить первому секретарю Марии Прусаковой отказ в проведении митинга.

"По мнению барнаульских властей, спустя четыре дня с момента согласования неожиданно появились новые обстоятельства, препятствующие в проведении протестной акции. Стоит ли удивляться, что вновь выявленные обстоятельства – это угроза распространения коронавируса", – пишет пресс-служба реготделения.

КПРФ расценивает эти действия как "провокацию в отношении граждан", которые желают участвовать в законных и мирных протестных мероприятиях.

Ранее алтайское отделение КПРФ планировало провести митинг против политических репрессий 23 февраля. Изначально коммунисты хотели выступить на площади Советов, однако администрация отказала им, сославшись на отсутствие согласия Горзеленхоза, который с недавнего времени выступает пользователем площади. Крайком добился разрешения провести демонстрацию на другой площадке – в сквере напротив здания № 9 на улице Германа Титова.

Напомним, что площади Советов и Ветеранов после несогласованного двухтысячного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января мэрия передала в пользование МБУ "Благоустройство и озеленение".

Первыми смену владельца обнаружили комсомольцы, которые пытались согласовать акцию. Выяснилось, что площади перешли Горзеленхозу 25 января. Позднее участникам Союза ветеранов войн и вооруженных конфликтов "Братство" им. Героя России Дмитрия Ерофеева также отказали в проведении акции, посвященной памяти вывода советских войск из Афганистана, на площади Ветеранов. В качестве причины чиновники снова указали отсутствие согласования с учреждением.