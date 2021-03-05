Группу кавказцев избили за то, что они станцевали лезгинку на проезжей части

В Краснодаре произошла драка на проезжей части. Пассажиры иномарки вылезли из машины и начали танцевать лезгинку на проезжей части, что разозлило других участников движения.

В социальных сетях появилось видео, на котром видно, как несколько человек подходят к танцорам и начинают их избивать. Кавказцев били, пинали ногами, а затем один из участников драки использовал перцовый баллончик.

По предварительным данным, инцидент произошел еще 24 февраля, но видео попало в соцсети только сейчас. Полиция начала проверку по данному факту, пишет "НТВ".

Ранее директор лицея № 6 в Рубцовске Елена Рябова прокомментировала избиение восьмиклассника тремя ровесниками, которое произошло на перемене в стенах школы 3 марта.