"Сугробы до второго этажа". Сибиряк приехал в Барнаул и очень удивился

Житель Иркутска приехал в гости в столицу Алтайского края и был поражен количеством неубранного снега. Об этом он рассказал в роликах, которые опубликованы на странице "Чёрное и Белое Барнаул" в Instagram.

Мужчина продемонстрировал кадры, снятые в центральной части Барнаула рядом с крупным бизнес-центром.

Так, у расположенного рядом двухэтажного дома лежала огромная куча снега, закрывавшая собою практически весь первый этаж.

"А через дорогу (вот такие здесь дороги нечищеные) двухэтажное деревянное здание. Первого этажа не видно – снег лежит, и никто ничего не вывозит, – констатировал сибиряк. – Так что в Иркутске нашем вообще все прекрасно".

Напомним, около 75% месячной нормы снега за сутки 1 марта выпало в Барнауле.