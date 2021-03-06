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Новости

"Сугробы до второго этажа". Сибиряк приехал в Барнаул и очень удивился

, ИА "Амител"
Автор ролика считает, что в Иркутске в сравнении с Барнаулом "все прекрасно"
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Житель Иркутска приехал в гости в столицу Алтайского края и был поражен количеством неубранного снега. Об этом он рассказал в роликах, которые опубликованы на странице "Чёрное и Белое Барнаул" в Instagram.

Мужчина продемонстрировал кадры, снятые в центральной части Барнаула рядом с крупным бизнес-центром.

Так, у расположенного рядом двухэтажного дома лежала огромная куча снега, закрывавшая собою практически весь первый этаж.

"А через дорогу (вот такие здесь дороги нечищеные) двухэтажное деревянное здание. Первого этажа не видно – снег лежит, и никто ничего не вывозит, – констатировал сибиряк. – Так что в Иркутске нашем вообще все прекрасно".

Напомним, около 75% месячной нормы снега за сутки 1 марта выпало в Барнауле.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.03.2021 14:01
- гость -

Давайте тогда сравним зарплаты дворников и рабочих дорожной службы в Иркутске и Барнауле.
У нас хватает дворников,рабочих в ДРСУ? Штат укомплектован?

Вот посмотрела данные средней зарплаты в Иркутской -49,6 тыс. рублей.

6.03.2021 14:37
- гость -

Да зачем нам на зарплаты дворников смотреть, надо смотреть на рейтинг руководства!

6.03.2021 14:57
- гость -

Снег лежит не У дома, а на газоне, Весь не вывезти.

6.03.2021 15:17
- гость -

А москвич бы удивился,глядя на улицы в Иркутске.
Что сравнивать?

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