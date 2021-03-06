"Сугробы до второго этажа". Сибиряк приехал в Барнаул и очень удивился

Житель Иркутска приехал в гости в столицу Алтайского края и был поражен количеством неубранного снега. Об этом он рассказал в роликах, которые опубликованы на странице "Чёрное и Белое Барнаул" в Instagram.
Мужчина продемонстрировал кадры, снятые в центральной части Барнаула рядом с крупным бизнес-центром.
Так, у расположенного рядом двухэтажного дома лежала огромная куча снега, закрывавшая собою практически весь первый этаж.
"А через дорогу (вот такие здесь дороги нечищеные) двухэтажное деревянное здание. Первого этажа не видно – снег лежит, и никто ничего не вывозит, – констатировал сибиряк. – Так что в Иркутске нашем вообще все прекрасно".
Напомним, около 75% месячной нормы снега за сутки 1 марта выпало в Барнауле.
Комментарии
Давайте тогда сравним зарплаты дворников и рабочих дорожной службы в Иркутске и Барнауле.
У нас хватает дворников,рабочих в ДРСУ? Штат укомплектован?
Вот посмотрела данные средней зарплаты в Иркутской -49,6 тыс. рублей.
Да зачем нам на зарплаты дворников смотреть, надо смотреть на рейтинг руководства!
Снег лежит не У дома, а на газоне, Весь не вывезти.
А москвич бы удивился,глядя на улицы в Иркутске.
Что сравнивать?