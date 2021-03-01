75% месячной нормы снега выпадет в Барнауле 1 марта

Около 75% от месячной нормы осадков может выпасть в Барнауле за сутки 1 марта. По словам начальника управления ГОЧС города Владимира Драчева, количество осадков составит 12 мм при среднемесячной норме месяца 16 мм.

Как пишет пресс-центр мэрии, в ночную смену на очистке улиц работали 115 единиц спецтехники, с помощью которой вывезли более 4 тысяч кубометров снега. Днем на улицах города работают 80 единиц снегоуборочной техники МБУ "Автодорстрой" и еще 23 единицы привлечено дополнительно.

Напомним, что утром из-за снежных завалов на дорогах Барнаула произошел транспортный коллапс – по оценкам сервиса "Яндекс.Пробки" на 09:20 дорожные заторы достигли девяти баллов из 10 возможных.

Буря бушует не только в столице Алтайского края, но и по всему региону. Краевая Госавтоинспекция обратилась к населению с призывом по возможности отказаться от загородных поездок.