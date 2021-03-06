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Новости

В Госдуме предложили дать пенсионерам два льготных билета на поезд

, ИА "Амител"
Депутат обратил внимание, что родственники пожилых людей часто живут в других регионах
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой ввести льготный проезд в поездах дальнего следования для пенсионеров, сообщает RT.

Он подчеркнул, что нередко родственники пожилых людей живут в других регионах, а стоимость билетов туда и обратно иногда соразмерна пенсии или даже превышает его.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов", — написал Сухарев в письме на имя руководителя Минтранса Виталия Савельева.

Ранее Совфед подготовил законопроект, который позволяет предоставлять на работе дополнительные двухнедельные отпуска за свой счет тем людям, которые ухаживают за инвалидами первой группы. Документ поступил на рассмотрение экспертов в Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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