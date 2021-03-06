Суббота, 6 Март, 23:24

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,43
€ 88,93
-1°


4312181 +11022
Обь
-12см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Визит Мишустина на АлтайНовый корпус АлтГУКоронавирус на Алтае
Новости

Онемение рук или ног может быть симптомом опасных заболеваний

, ИА "Амител"
Если это происходит регулярно, рекомендуется обратиться к врачу
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Онемение рук или ног может говорить о серьезных заболеваниях, рассказала Пятому каналу врач-терапевт Ирина Ескова.

По ее словам, такой симптом нередко проявляется при сахарном диабете, рассеянном склерозе, ревматоидном артрите или облитерирующем эндартериите.

Каждое из этих заболеваний опасно и требует лечения, поэтому если онемение носит не единичный характер, а регулярно проявляется, рекомендуется обратиться к врачу.

Эксперт уточнила, что есть и другие болезни, симптомом которых может быть онемение конечностей. В их числе болезнь Рейно и различные заболевания позвоночника (они обычно сопровождаются болью в спине).

Ранее врач-онколог Михаил Мяснянкин назвал три неочевидных признака рака ротовой полости. По его словам, стоит обращать внимание на небо и губы.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
22:36
Онемение рук или ног может быть симптомом опасных заболеваний 0
21:36
Песков прокомментировал слухи о новом повышении пенсионного возраста 0
20:30
Обидное падение оставило алтайскую лыжницу без медали на ЧМ 1
19:51
Алтайская сельчанка задолжала 300 тысяч рублей после звонка мошенников 0
19:20
Стало известно, какая погода будет 8 марта в Алтайском крае 0
18:49
Советские фильмы бесплатно покажут в барнаульском кинотеатре 0
18:22
В Бийске пятый день восстанавливают движение трамваев 2
17:50
"Блестит как стеклышко". Алтайская трасса покрылась коркой льда 0
17:29
В Госдуме предложили дать пенсионерам два льготных билета на поезд 0
16:57
Автобус слетел в кювет на Чуйском тракте в Алтайском крае 0
16:17
В Алтайском крае снижается число коек для больных ковидом 3
15:42
У кота Димы Билана выявили СПИД 3
15:13
Более 11 тысячи новых случаев COVID-19 подтвердили в России 0
14:47
Алтайские полицейские на "Ниве" вытянули грузовик из сугроба 0
14:21
Спасатели вывели трех человек из горящей квартиры в Бийске 0
13:48
"Сугробы до второго этажа". Сибиряк приехал в Барнаул и очень удивился 8
13:10
Солнечное гало запечатлели над Барнаулом. Фото 2
12:42
Суд продлил домашний арест экс-замглавы алтайского Минстроя 1
12:14
Пропавшую девушку неделю ищут в Барнауле 2
11:45
Еще два человека с коронавирусом умерли в Республике Алтай 0
11:11
Оригинальные поздравления с 8 Марта 2
10:48
11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 11
10:02
В Барнауле открылись продовольственные ярмарки 5
09:40
Госавтоинспекция Барнаула объявила "охоту" на пьяных водителей 11
09:05
Стало известно о случаях мертворождения из-за коронавируса 4
08:40
Восьмое марта: ожидание и реальность 0
08:06
Ждали парковки, получили дом. Барнаульцы взбунтовались против соседней стройки 19
07:38
"Хор Турецкого", стендап и катание на коньках. Куда сходить в эти выходные в Барнауле 4
07:07
Клубничка на 8 Марта. Легкий и освежающий смузи по рецепту от мужчин amic.ru 0
06:34
Что нельзя делать во Вселенскую родительскую субботу и как правильно поминать близких 0
06:05
До +7 и мокрый снег обещают в Алтайском крае 6 марта 0
23:33
Такой день. Перекрытие трасс и нападение собаки на ребенка у школы 0
23:10
В России заработала первая пилотная сеть 5G 3
22:35
Минцифры опровергло отключение интернета у части россиян 1
22:08
В "Векторе" назвали сроки начала вакцинации "ЭпиВакКороной" 0
21:36
Группу кавказцев избили за то, что они станцевали лезгинку на проезжей части 7
21:10
Лучших операторов машинного доения выбрали в Алтайском крае 3
20:39
"ЭпиВакКорону" одобрили для вакцинации пожилых людей 0
20:04
Суд признал незаконным отказ в проведении митинга алтайскими коммунистами 5
19:39
МИД РФ заявил о готовности ответить на санкции со стороны США 4
19:02
Образование без ущерба бюджету: как сэкономить на онлайн-обучении 0
18:35
Владимир Путин "так или иначе" поздравит россиянок с 8 Марта 0
18:00
Все на выборы. Путин призвал волонтеров принять участие в избирательной кампании 0
17:41
На Алтае пьяный водитель BMW слетел с трассы и врезался в водоотводную трубу 2
17:25
В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет 4
17:16
Часть россиян в ближайшее время могут лишиться домашнего интернета 2
17:06
Барнаульский железнодорожник брал взятки за сокрытие неисправностей вагонов 0
16:54
В ВОЗ рассказали, когда закончится пандемия коронавируса 1
16:42
Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на трассе Барнаул – Бийск 0
16:30
Тюльпаны по рублю: сеть магазинов "Галамарт" проводит акцию к 8 Марта 4

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.