Онемение рук или ног может быть симптомом опасных заболеваний

Онемение рук или ног может говорить о серьезных заболеваниях, рассказала Пятому каналу врач-терапевт Ирина Ескова.

По ее словам, такой симптом нередко проявляется при сахарном диабете, рассеянном склерозе, ревматоидном артрите или облитерирующем эндартериите.

Каждое из этих заболеваний опасно и требует лечения, поэтому если онемение носит не единичный характер, а регулярно проявляется, рекомендуется обратиться к врачу.

Эксперт уточнила, что есть и другие болезни, симптомом которых может быть онемение конечностей. В их числе болезнь Рейно и различные заболевания позвоночника (они обычно сопровождаются болью в спине).

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