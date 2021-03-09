Спустя 1,5 года, на мартовской сессии Алтайского Заксобрания депутаты могут вернуться к рассмотрению стратегии социально-экономического развития края на период до 2035 года. В первом чтении документ приняли еще в ноябре 2019-го, но затем из-за пандемии не стали его рассматривать. Однако проект за это время очень сильно изменился.

В начале 2020 года стратегию предполагалось принять в окончательной редакции, однако ковид нарушил планы. "Поскольку ситуация в экономике была сложной и, мягко говоря, непонятной, было принято решение переработать документ и вновь вернуться к первому его чтению как только ситуация стабилизируется. И вот видимо этот момент настал – ожидается внесение доработанного варианта в АКЗС на этой неделе и принятие его в первом чтении на мартовской сессии", – пишет в своем Telegram-канале депутат АКЗС от "Справедливой России" Александр Молотов.

В конце прошлого года губернатор Виктор Томенко на пресс-конференции говорил о том, что Стратегию окончательно утвердят, предположительно, летом. По его словам, документ оказался поставлен на паузу после послания президента к Федеральному собранию и отставки правительства. Еще один фактор, притормозивший принятие документа, – COVID-19."А весной начали активизироваться процессы, связанные с пандемией, которые повлекли такие изменения, что мы поняли – дорабатывать стратегию в прежнем формате по меньшей мере неуместно в первом полугодии", – объяснял губернатор.

В результате правительство края приняло решение отложить срок принятия законопроекта. "И мы не промахнулись! Одновременно вышел указ президента, который пересмотрел подходы к формированию национальных целей, показателей, которые их характеризуют, сроков. Началась работа по переформатированию нацпроектов", – сообщил Томенко.

По словам депутата АКЗС Альберта Лунева, стратегия в свое время прошла все процедуры согласования, в том числе и на федеральном уровне – в Минэкономразвития. "Также мы все понимаем, что введенный в марте 2020 года режим повышенной готовности в Алтайском крае не мог не сказаться на экономике нашего региона. Это тоже потребовало корректировки плановых показателей стратегии. Следовательно, возникла потребность в сборе новой статистической информации по субъектам хозяйствования региона. Параллельно с этой работой корректировались этапы реализации стратегии, был дополнен раздел, посвященный глобальным вызовам долгосрочного развития", – уточнил народный избранник.

В ближайшее время планируется обсуждение обновленной стратегии на заседании правительства Алтайского края с участием депутатов.

Напомним, что прошлую версию документа активно критиковали ученые. Так, кандидат экономических наук, доцент финуниверситета при правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг расценил принятую в ноябре 2019 года стратегию как достаточно "сырую".

"Отсутствие внятной рабочей стратегии не позволит краю выйти из депрессивного состояния и решить большинство из существующих на сегодняшний день проблем. В ближайшее время (1-2 года) краевым властям придется проделывать "работу над ошибками" или даже полностью менять данный документ", – был уверен ученый. Как видно, частично он оказался прав.

Стратегия социально-экономического развития Алтайского края определяет долгосрочные цели, приоритетные направления и задачи, к которым будет стремиться регион, предлагает основные инструменты и механизмы их достижения с учетом имеющегося потенциала, конкурентных преимуществ и современных вызовов внешней среды. Этот документ разрабатывается в соответствии с федеральным законодательством, указами президента и другими нормативно-правовыми актами. Действующая стратегия рассчитана до 2025 года.