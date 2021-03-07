Вступил в силу закон о запрете на высадку детей-безбилетников из транспорта

В России вступил в силу закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей без билетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон запрещает высадку из транспорта детей-безбилетников, не достигших 16 летнего возраста, следующих без сопровождения взрослых. Также закон разграничивает между федеральным центром и регионами полномочия по регулированию вопросов оплаты проезда, провоза ручной клади и багажа.

"С сегодняшнего дня кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность. Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья", – прокомментировал документ председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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