Жителя алтайского села задержали за незаконную рубку деревьев

Сотрудники отдела полиции МВД России по Тальменскому району задержали жителя села Озерки. Мужчину подозревают в незаконной рубке деревьев.
"По предварительной информации, житель села Озерки 1969 года рождения в лесном массиве на территории Кислухинского заказника при помощи бензопилы совершил рубку четырех сырорастущих деревьев породы "сосна обыкновенная". Ущерб от его действий составил почти 500 тысяч рублей. Бензопила изъята", – рассказали в региональном МВД.
Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".
Ранее житель Барнаула обнаружил в сосновом лесу рубку деревьев.
Комментарии
Амиковцы, Вы спецом такие подзаголовки пишете, про 500 млн, например?
4 сосны срубил, вот гад!
молодцы те кто фурами в китай и казахстан гонит, им можна
7.03.2021 16:28
- гость -
Сырорастущая сосна плохо в печи горит,это вам не нефть в Оби.
за 4 миндачных сосны 500 лямов?
Да для деревенского мужика и 500 тыр сказочные деньги. Обратите внимание полицай даже транспорт у него не конфисковали, а значит его и не было.
......Злоумышленник нанес государству ущерб в размере почти 500 млн рублей........
"По предварительной информации, житель села Озерки 1969 года рождения в лесном массиве на территории Кислухинского заказника при помощи бензопилы совершил рубку четырех сырорастущих деревьев породы "сосна обыкновенная"
АМИТЕЛ, в очередной раз выдал супер сногшибательную инфу.
1 сосна 125 миллионов рублей!!!