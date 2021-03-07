Жителя алтайского села задержали за незаконную рубку деревьев

Сотрудники отдела полиции МВД России по Тальменскому району задержали жителя села Озерки. Мужчину подозревают в незаконной рубке деревьев.

"По предварительной информации, житель села Озерки 1969 года рождения в лесном массиве на территории Кислухинского заказника при помощи бензопилы совершил рубку четырех сырорастущих деревьев породы "сосна обыкновенная". Ущерб от его действий составил почти 500 тысяч рублей. Бензопила изъята", – рассказали в региональном МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".

Ранее житель Барнаула обнаружил в сосновом лесу рубку деревьев.