В Новосибирске на борту самолета задержали неадекватную пассажирку

Полицейские в новосибирском аэропорту Толмачево задержали 39-летнюю женщину, которая вела себя неадекватно. Пассажирка находилась под действием наркотических веществ, пишут "Известия" со ссылкой на региональное управление МВД.

Установлено, что через 15 минут после взлета женщина встала с места, начала ходить по салону, периодически снимая одежду. На замечания она никак не реагировала.

"В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим, бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета", – говорится в сообщении.

Женщину задержала транспортная полиция.

Ранее двое пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош в самолете, который готовился вылетать из Новосибирска. Инцидент произошел в День защитника Отечества.