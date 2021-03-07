Глыба льда рухнула на автомобиль в Барнауле

Вместе с потеплением в Алтайский край пришла "угроза с неба". Из-за таяния снега с крыш сваливаются куски льда.

Очередной подобный случай произошел ул.Воровского 140. Снег со льдом сошел на припаркованную иномарку, рассказали очевидцы в сообществе "Barnaul22". Машина получила серьезные повреждения. Люди в результате инцидента не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Бийске на переулке Коммунаров лед с крыши магазина упал на голову прохожей. Женщина проходила под козырьком в момент, когда сошел снег со льдом. В результате инцидента она получила травму головы. Информации о состоянии пострадавшей нет.

По словам очевидцев, с крыши сошел не весь снег.