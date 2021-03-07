В Бийске глыба льда рухнула с крыши на голову прохожей

Очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск" рассказали о происшествии в переулке Коммунарском. 6 марта с крыши магазина на голову прохожей упала глыба льда.

Женщина проходила под козырьком в момент, когда сошел снег со льдом. В результате инцидента она получила травму головы. Информации о состоянии пострадавшей нет.

Судя по фотографии, опубликованной в социальных сетях, видно, что сошла только часть снега и если не убрать остальное, еще один или несколько пешеходов могут пострадать.

Ранее в Новосибирске две крупные глыбы льда поочередно упали с крыши балкона на автомобиль Honda Fit, в котором находились двое человек.