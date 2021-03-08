"Газ с Мишустиным уехал?!" Бийчане в праздник остались без горячего

Житель Бийска пожаловался на исчезновение голубого топлива, которое не позволило ему завершить процесс приготовления праздничного обеда 8 марта.

"Утром решил испечь блинов к Масленице. Вопрос: газ вместе с Мишустиным уехал!?" – написал местный житель в паблике "Инцидент Бийск".

В комментариях откликнулись жильцы многоквартирного дома № 63. По их словам, у них наблюдается аналогичная проблема.

"Мы живем в соседнем дробном доме! Такого 8 марта у меня еще не было! 63/3, 63/2, 63/1 нет газа", – написала горожанка.

Некоторым удалось дозвониться до газовой службы, где им ответили, что в Международный женский день газа можно уже не ждать.

"В аварийной службе сказали: заявка принята, сегодня не будет газа, завтра узнавайте", – уточнила одна из бийчанок.

Напомним, единственный резидент бийского автотуркластера "Золотые ворота Алтая" – кафе "Горная страна" – может получить обещанный еще несколько лет назад природный газ не ранее июля 2021 года. Инвестор придорожного комплекса Алексей Саламатов надеется, что недавний визит премьер-министра России Михаила Мишустина наконец сдвинет ситуацию с мертвой точки.