Единственный резидент бийского автотуркластера "Золотые ворота Алтая" – кафе "Горная страна" – может получить обещанный еще несколько лет назад природный газ не ранее июля 2021 года. Об этом amic.ru рассказал инвестор придорожного комплекса Алексей Саламатов. Предприниматель надеется, что недавний визит премьер-министра России Михаила Мишустина наконец сдвинет ситуацию с мертвой точки. Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время встречи с журналистами заявил, что проверит ситуацию с газоснабжением "Золотых ворот".

"Что обещали и чем можно помочь"

"Председатель правительства Михаил Мишустин 2 марта по дороге из Барнаула в Горно-Алтайск ненадолго заглянул в "Горную страну". Без предупреждения. О подробностях распространяться не буду. Об этом нас настоятельно попросили", – отметил Саламатов. Инвестор неоднократно заявлял, что власти никак не помогают ему с газификацией объекта, хотя и обещали это сделать. "Нас уже давно кормят завтраками, но вопрос все еще остается открытым", – уточнил Саламатов.

4 марта во время брифинга с журналистами губернатор Виктор Томенко коротко прокомментировал ситуацию. По словам главы региона, он не был посвящен в детали поездки Мишустина по Чуйскому тракту.

"Я проводил его в Барнауле, и как дальше проходила поездка, не знаю. О том, что премьер заехал в "Горную страну", узнал из СМИ. Во время вчерашнего совещания в Горно-Алтайске (по развитию туризма, – прим. ред.) я попросил начальника управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых представить информацию более подробно. О тех обязательствах, которые перед реализацией проекта брали на себя власти, что обещали сделать, что сделали, чего и по какой причине не сделали. И чем сегодня можно помочь", – рассказал Томенко.

"Если бы знал наперед, то инвестировать бы не стал"

Самая главная проблема бийских "Золотых ворот" – газификация. Именно ее как местные, так и краевые чиновники обещали еще в 2019 году "решить в ближайшее время". Но – не решили. В первый отопительный сезон единственный объект туркластера ушел с электрообогревателями. При этом 2,5 млн рублей в "Горной стране" вложили в оборудование для подведения к своему объекту газопровода. Только вот газа так и нет.

Алексей Саламатов рассказал, что расходы комплекса на электроэнергию в отопительный сезон достигают 100 тысяч рублей в месяц, а в случае газификации предприниматель будет тратить всего 20 тысяч. Инвестор заявил, что если бы знал, чем все закончится, не стал бы вкладываться в "Золотые ворота".

"Согласно последним заверениям (были даны еще в конце прошлого года, – прим. ред.) газ подведут в июле, однако есть сомнения, что успеют", – говорит инвестор. По словам собеседника, в связи с большими расходами на электроэнергию, рассматривались и другие варианты – сжиженный газ, угольная котельная, но их отвергли. "Топиться углем в XXI веке – сами понимаете, а сжиженный газ оказался намного дороже, чем мы думали… Будь у нас уже сейчас природный газ, это позволило бы или работать в ноль, или даже с небольшой рентабельностью. А так мы находимся в минусе", – говорит Саламатов.

"Мы спасли чиновников от позора"

"В свое время мы спасли чиновников, в туркластере вопреки обещаниям ничего так и не было построено. Мы – единственные, кто вышел на площадку и довел дело до ума. Это позволило сохранить те федеральные деньги, что были выделены. Иначе все пришлось бы возвращать в бюджет. Сумма была приличная – более 200 млн рублей", – указывает на несправедливость ситуации бийский предприниматель.

По словам Алексея Саламатова, отсутствие газа может негативно в дальнейшем сказаться и на правильной работе вентиляции в придорожном кафе: "Не дай бог заведется плесень – придется все вскрывать, чтобы ее убрать, а это колоссальные затраты".

По оценке бизнесмена, именно отсутствие голубого топлива на территории туркластера является главной причиной, почему сюда не заходят новые инвесторы. "Желание есть, мне об этом точно известно. Так, к Бийску присматривался "Леруа Мерлен". Но пока история с газификацией не будет решена, вряд ли кто-то поменяет свое решение", – предполагает Саламатов.

Еще немного подождать

Ранее власти отмечали, что теплоснабжение объектов кластера предполагалось от построенных сетей газоснабжения и котельной, рассчитанной на весь комплекс. Однако "Горная страна" пока единственный объект, а потому расходы по содержанию комплекса не могут быть компенсированы за счет одного потребителя.

В связи с этим было принято решение по запуску сетей газоснабжения автономно, без использования имеющейся газовой котельной. "Это позволит подать газ на объект напрямую, чем существенно снизит расходы потребителя. В настоящее время администрацией Бийска заключен контракт на проведение необходимых работ для запуска указанной системы, после чего состоится подача газа к объекту", – сообщили в правительстве края в декабре 2020 года.

Напомним, создание автотуристического кластера "Золотые ворота" входило в программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". Изначально проект должен был включить в себя 4 объекта инженерной и 16 – туристской инфраструктуры (придорожная гостиница, мотель, мини-отели повышенной комфортности, кемпинг с инфраструктурой, комплекс с торгово-бытовым объектом, автомойка, кафе, спортивно-оздоровительный центр). Общая стоимость туркластера составляла 1,4 млрд рублей, из них 404 млн рублей – средства федерального бюджета и региона, а 848 млн рублей – внебюджетных источников.