Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021

29-летняя исполнительница Manizha стала победительницей народного голосования в итоговом отборе на Первом канале и представит Россию на Евровидении-2021.

До голосования допустили трех кандидатов. Помимо победительницы, на участие в европейском музыкальном конкурсе претендовали группы Therr Maitz и 2Маши.

Прошлогодние победители отбора Little Big, которые так и не смогли выступить на Евровидении-2020 из-за пандемии, совместно с Первым каналом приняли решение не участвовать в конкурсе.

Об этом объявил лидер группы Илья Прусикин, объяснив отказ от участия тем, что их новую работу будут сравнивать не столько с остальными конкурсантами, сколько с предыдущим треком UNO, который установил множество рекордов.

Трек Russian Woman о сильных русских женщинах, исполненный Manizha, покорил сердца почти 39,7% голосующих и признан победителем отбора. 2Маши набрали 35,7% симпатий, Therr Maitz – 24,6%.

Напомним, участие в 2021 году подтвердила 41 страна – так изначально планировалось и в 2020-м. По условиям конкурса страны могут выбрать нового артиста либо оставить того, кто был заявлен в прошлом году.