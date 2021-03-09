Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021

29-летняя исполнительница Manizha стала победительницей народного голосования в итоговом отборе на Первом канале и представит Россию на Евровидении-2021.
До голосования допустили трех кандидатов. Помимо победительницы, на участие в европейском музыкальном конкурсе претендовали группы Therr Maitz и 2Маши.
Прошлогодние победители отбора Little Big, которые так и не смогли выступить на Евровидении-2020 из-за пандемии, совместно с Первым каналом приняли решение не участвовать в конкурсе.
Об этом объявил лидер группы Илья Прусикин, объяснив отказ от участия тем, что их новую работу будут сравнивать не столько с остальными конкурсантами, сколько с предыдущим треком UNO, который установил множество рекордов.
Трек Russian Woman о сильных русских женщинах, исполненный Manizha, покорил сердца почти 39,7% голосующих и признан победителем отбора. 2Маши набрали 35,7% симпатий, Therr Maitz – 24,6%.
Напомним, участие в 2021 году подтвердила 41 страна – так изначально планировалось и в 2020-м. По условиям конкурса страны могут выбрать нового артиста либо оставить того, кто был заявлен в прошлом году.
Комментарии
А за нее что все гастарбайтеры проголосовали в масквабаде???
Да все.
А почему не бузова?
А что, уроды из литлбига лучше? Или моргенхрен? Это как нужно переформатировать мозги, чтобы смотреть и слушать подобную блевотину? Очнитесь! В уродском конкурсе побеждают одни уроды с уродскими песнями, вот уродов и выбирают и посылают. Хорошо хоть не сделали "лицом России" бородатую бабу. Если для победы все средства хороши, вплоть до совокупления на сцене в противоестественной форме, то хотя бы сюда это не тащите, не уродуйте подрастающее поколение. Давно пора понять, что происходящее на этом шабаше - эталон того, что не нужно делать.
Сказать что это ужас, как ничего не сказать. Впрочем, уровень современного росиянского музыкального бизнеса.
Давно пора понять, что происходящее на этом шабаше - эталон того, что не нужно делать.
Так не смотри.
Лучше бы "Кабриолет" от "Ленинграда" выдвинули. Ну и Аллочку Михееву тоже на сцену выставить)))
Кошмар
Походу нет России уже
таджики уже не только для стройки...
Велика Россия, а послать не кого.
9.03.2021 09:35
гость ЗАЧЕТ! Фраза дня.
Ей гарантировано 1-е место. С конца
Одного не могу понять, для чего государство тратит деньги??? Если они за свои едут то хрен с ними . Если на бюджетные, то позор власти и министру культуры.