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Новости

Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021

, ИА "Амител"
Little Big отказались участвовать в отборе

29-летняя исполнительница Manizha стала победительницей народного голосования в итоговом отборе на Первом канале и представит Россию на Евровидении-2021.

До голосования допустили трех кандидатов. Помимо победительницы, на участие в европейском музыкальном конкурсе претендовали группы Therr Maitz и 2Маши.

Прошлогодние победители отбора Little Big, которые так и не смогли выступить на Евровидении-2020 из-за пандемии, совместно с Первым каналом приняли решение не участвовать в конкурсе.

Об этом объявил лидер группы Илья Прусикин, объяснив отказ от участия тем, что их новую работу будут сравнивать не столько с остальными конкурсантами, сколько с предыдущим треком UNO, который установил множество рекордов.

Трек Russian Woman о сильных русских женщинах, исполненный Manizha, покорил сердца почти 39,7% голосующих и признан победителем отбора. 2Маши набрали 35,7% симпатий, Therr Maitz – 24,6%.

Напомним, участие в 2021 году подтвердила 41 страна – так изначально планировалось и в 2020-м. По условиям конкурса страны могут выбрать нового артиста либо оставить того, кто был заявлен в прошлом году.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.03.2021 07:22
Гость

А за нее что все гастарбайтеры проголосовали в масквабаде???

9.03.2021 07:41
- гость -

Да все.

9.03.2021 08:28
- гость -

А почему не бузова?

9.03.2021 08:29
- гость -

А что, уроды из литлбига лучше? Или моргенхрен? Это как нужно переформатировать мозги, чтобы смотреть и слушать подобную блевотину? Очнитесь! В уродском конкурсе побеждают одни уроды с уродскими песнями, вот уродов и выбирают и посылают. Хорошо хоть не сделали "лицом России" бородатую бабу. Если для победы все средства хороши, вплоть до совокупления на сцене в противоестественной форме, то хотя бы сюда это не тащите, не уродуйте подрастающее поколение. Давно пора понять, что происходящее на этом шабаше - эталон того, что не нужно делать.

9.03.2021 08:38
гость

Сказать что это ужас, как ничего не сказать. Впрочем, уровень современного росиянского музыкального бизнеса.

9.03.2021 08:39
- гость -

Давно пора понять, что происходящее на этом шабаше - эталон того, что не нужно делать.

Так не смотри.

9.03.2021 08:44
- гость -

Лучше бы "Кабриолет" от "Ленинграда" выдвинули. Ну и Аллочку Михееву тоже на сцену выставить)))

9.03.2021 09:02
- гость -

Кошмар

9.03.2021 09:14
- гость -

Походу нет России уже

9.03.2021 09:23
гость

таджики уже не только для стройки...

9.03.2021 09:35
гость

Велика Россия, а послать не кого.

9.03.2021 09:53
- гость -

9.03.2021 09:35
гость ЗАЧЕТ! Фраза дня.

9.03.2021 09:58
- гость -

Ей гарантировано 1-е место. С конца

9.03.2021 10:03
Не певец

Одного не могу понять, для чего государство тратит деньги??? Если они за свои едут то хрен с ними . Если на бюджетные, то позор власти и министру культуры.

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