Спасателям пришлось разрезать легковушку, чтобы достать водителя после ДТП под Бийском

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Жесткая авария произошла утром 9 марта в районе поворота на село Лесное под Бийском. Столкнулись легковой автомобиль и большегруз.

На месте ДТП работали пожарные, сотрудники МЧС и скорая помощь. Спасателям пришлось разрезать иномарку, чтобы вытащить водителя. По словам очевидцев, молодого человека в тяжелом состоянии госпитализировали.

Ранее сообщалось, что ночью 9 марта серьезная авария произошла на пересечении улицы Чкалова и проспекта Ленина в Барнауле. Водитель Toyota при повороте не уступил дорогу Porsсhe. В итоге немецкая иномарка вылетела на тротуар и врезалась в торговый павильон. Предполагаемого виновника аварии доставили в больницу, но обошлось без госпитализации.