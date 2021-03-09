В ГИБДД рассказали подробности жесткой аварии с участием Porsche в центре Барнаула

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Porsche и Toyota столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова ночью 9 марта. Подробности аварии amic.ru рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Барнаула.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель Toyota при повороте налево не уступил дорогу Porsche под управлением 31-летнего автомобилиста. В результате ДТП немецкая иномарка сбила дорожный знак, вылетела на тротуар и врезалась в торговый павильон.

Незначительно пострадал водитель Toyota. Его увезли в больницу, однако госпитализация не потребовалась.

Напомним, накануне жители Алтайского края делились в соцсетях снимками и видео с мест нескольких аварий на участке Чуйского тракта Барнаул – Бийск. Очевидцы насчитали как минимум три ДТП.