В ГИБДД рассказали подробности жесткой аварии с участием Porsche в центре Барнаула

Фото: t.me/vkurse22
Porsche и Toyota столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова ночью 9 марта. Подробности аварии amic.ru рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Барнаула.
Предварительно установлено, что 25-летний водитель Toyota при повороте налево не уступил дорогу Porsche под управлением 31-летнего автомобилиста. В результате ДТП немецкая иномарка сбила дорожный знак, вылетела на тротуар и врезалась в торговый павильон.
Незначительно пострадал водитель Toyota. Его увезли в больницу, однако госпитализация не потребовалась.
Напомним, накануне жители Алтайского края делились в соцсетях снимками и видео с мест нескольких аварий на участке Чуйского тракта Барнаул – Бийск. Очевидцы насчитали как минимум три ДТП.
Комментарии
Там ночью знак ограничения скорости висит для кого то наверное. Законы физики не нарушить!
А случаем порш низко не летел?
Там-же 40 после 21:00. Если 40 ехать то так не впилишся походу.
Сейчас тесть зятьку шею нехило намылит
Злые завистники
Ну даже если и ехал человек с превышением скорости, он всё равно ехал по главной и его обязаны были пропустить....
тут несколько лет назад олень со двора на Молодежке выезжал, так обоюдку влепили
Теперь пол жизни работать на Порш
9.03.2021 09:58
Жоре
только потому что у выездуна пассажирка травмы получила и логан емнип ехал с небольшим, но превышением.