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Новости

Глава еще одного района Алтайского края собрался в отставку

, ИА "Амител"
По данным СМИ, Николай Каверин покинет пост из-за проблем со здоровьем
Николай Каверин / Фото: politsib.ru

Николай Каверин / Фото: politsib.ru

Глава Третьяковского района Алтайского края Николай Каверин уйдет в отставку по собственному желанию. Об этом пишет "Политсибру" со ссылкой на источники в администрации муниципалитета.

По данным издания, увольнение 62-летнего чиновника связано с состоянием его здоровья. Он покинет занимаемый им с 2017 года пост после того, как состоится сессия районного совета депутатов.

Отметим, что Николай Каверин – уже третий глава района в крае, который уходит в отставку за последний месяц.

Так, в феврале по единогласному решению депутатов Бийского райсовета с должности сняли руководителя Бийского района Владимира Трухина. Кроме того, в начале марта по собственному желанию уволился глава Солонешенского района Виктор Горбачев.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

9.03.2021 14:53
Анатолий

Опа наступает в муниципалитетах, средств нет, реальный кадровый голод, который все усиливается, проверки со всех сторон, прокуратура плевать хотела на все, их волнуют только звездочки.

9.03.2021 15:15
- гость -

Правильно делает. Хоть немного поживет для себя. Работа не благодарная.

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