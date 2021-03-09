Глава еще одного района Алтайского края собрался в отставку

Глава Третьяковского района Алтайского края Николай Каверин уйдет в отставку по собственному желанию. Об этом пишет "Политсибру" со ссылкой на источники в администрации муниципалитета.

По данным издания, увольнение 62-летнего чиновника связано с состоянием его здоровья. Он покинет занимаемый им с 2017 года пост после того, как состоится сессия районного совета депутатов.

Отметим, что Николай Каверин – уже третий глава района в крае, который уходит в отставку за последний месяц.

Так, в феврале по единогласному решению депутатов Бийского райсовета с должности сняли руководителя Бийского района Владимира Трухина. Кроме того, в начале марта по собственному желанию уволился глава Солонешенского района Виктор Горбачев.