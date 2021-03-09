Глава еще одного района Алтайского края собрался в отставку

Глава Третьяковского района Алтайского края Николай Каверин уйдет в отставку по собственному желанию. Об этом пишет "Политсибру" со ссылкой на источники в администрации муниципалитета.
По данным издания, увольнение 62-летнего чиновника связано с состоянием его здоровья. Он покинет занимаемый им с 2017 года пост после того, как состоится сессия районного совета депутатов.
Отметим, что Николай Каверин – уже третий глава района в крае, который уходит в отставку за последний месяц.
Так, в феврале по единогласному решению депутатов Бийского райсовета с должности сняли руководителя Бийского района Владимира Трухина. Кроме того, в начале марта по собственному желанию уволился глава Солонешенского района Виктор Горбачев.
Комментарии
Опа наступает в муниципалитетах, средств нет, реальный кадровый голод, который все усиливается, проверки со всех сторон, прокуратура плевать хотела на все, их волнуют только звездочки.
Правильно делает. Хоть немного поживет для себя. Работа не благодарная.