В Генпрокуратуре назвали самые коррумпированные профессии

Чаще всего в России взятки берут полицейские, сотрудники уголовно-исполнительных структур и педагоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу надзорного управления по противодействию коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина.

По его словам, работники этих сфер в основном ограничиваются мелкими взятками. Так, полицейским дают деньги, чтобы избежать ответственности за различные правонарушения, педагогам – за положительные оценки на экзаменах, а сотрудникам ФСИН – за пронос в тюрьмы запрещенных предметов и привилегированные условия для заключенных.

Ранее замгенпрокурора Дмитрий Демешин во время визита в Барнаул раскритиковал алтайских правоохранителей. Так, например, по его словам, на протяжении трех лет в регионе не выявлено ни одного коррупционного правонарушения в сфере ЖКХ.



