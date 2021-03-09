Тавдинские пещеры на Алтае вошли в топ-10 самых интересных мест России

Тавдинские пещеры на Алтае вошли в десятку наиболее интересных достопримечательных природных мест России. Рейтинг составили эксперты аналитического центра НАФИ путем опроса 1258 человек, пишет РИА Новости.

Так, список возглавила долина гейзеров на Камчатке. Вторую строчку заняло Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии, а третье – горный хребет Дуссе-Алинь в Хабаровском крае. Четвертное и пятое места взяли Ленские столбы в Якутии и замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии.

В последнюю пятерку вошли Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры на Алтае, остров Врангеля на Чукотке, утес Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум.

Ранее эксперты назвали Алтайский край одним из лучших курортов для оздоровительного отдыха.