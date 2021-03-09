Губернатор попросил сделать выводы из инцидента со сгоревшим на Алтае школьным автобусом

Виктор Томенко попросил доложить о том, какие выводы были сделаны после возгорания школьного автобуса в Целинном районе. Вопрос обсудили на оперативном совещании правительства Алтайского края во вторник, 9 марта.

По словам замминистра образования региона Ларисы Терновой, у школы было два автобуса, один из них возил детей между поселениями, второй – внутри села.

"Поэтому будет скорректирован график, и на достаточно короткое время этот автобус будет довозить детей до школы. Целинный район в ближайшее время получает еще один автобус, и до конца учебного года этот автобус как раз будет подвозить детей из Верх-Марушки", – сообщила Терновая.

По словам чиновницы, огонь в автобусе появился во время движения, детей своевременно эвакуировали. Сгоревшему транспортному средству было чуть более семи лет. Плановое техобслуживание проводили в июле 2020 года. Ежедневно его осматривал механик. В день своего последнего рейса никаких неисправностей в автобусе не было.

Напомним, школьный автобус сгорел в Целинном районе 4 марта. Инцидент произошел на трассе между райцентром и селом Верх-Марушка, куда направлялся транспорт. В салоне находились пятеро учеников 10-11 классов Целинной СОШ № 1. Никто не пострадал. В причинах происшествия разбирается Следственный комитет.