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Суд признал высотку, возведенную "Барнаулкапстроем", пожароопасной

, ИА "Амител"
Злоключения дольщиков дома на Павловском тракте, 291, продолжаются
Фото: barnaulkapstroy.ru

Фото: barnaulkapstroy.ru

Компания "Барнаулкапстрой" (БКС) допустила множество нарушений при возведении 16-этажного жилого дома на Павловском тракте, 291. Это показала экспертиза, назначенная в ходе судебного процесса по иску одной из дольщиц.

Как сообщает "Банкфакс", пристроенное трехэтажное здание торгового центра практически примыкает к окнам квартир: расстояние от кровли закрытого перехода ТЦ до окон квартиры истицы составляет лишь 1,35 м, а крыша пристройки покрыта горючим битумом. Кроме того, расстояние между самой пристройкой и домом – менее пяти метров. Это блокирует доступ пожарной техники в случае ЧП.

Руководствуясь этими доводами, суд пришел к выводу, что все квартиры, которые находятся над торговым центром до пятого этажа, непригодны для жилья, но требование снести пристройку отклонил. Истец планирует обжаловать решение.

Напомним, дом на Павловском тракте, 291, является проблемным уже несколько лет. "Барнаулкапстрой" неоднократно переносил его сдачу из-за изменений в проектной документации и недостаточного финансирования объекта. Строительство должны были завершить в 2018 году, но первый и второй подъезды сдали лишь в феврале 2020 года. Жильцы третьего и четвертого подъездов до сих пор ждут заселения. Глава города Вячеслав Франк в феврале 2020 года пояснил: "Сибресурсу" не хватает на завершение работ 20 млн рублей.

Деньги так и не нашли, поэтому мэрия расторгла контакт с подрядчиком и пригласила другого инвестора для строительства дома. Им стал руководитель "Строительной перспективы" Андрей Комяков. Он вложил в достройку объекта почти 70 млн рублей. После этого "Барнаулкапстрой", в котором сменился руководитель (прежнего гендиректора Александра Канакова задержали по подозрению в получении взятки), подал в суд на экс-партнера и потребовал вернуть почти 70 млн рублей.

Саму компанию "Барнаулкапстрой" могут объявить банкротом уже в течение марта 2021 года. Как подчеркнул глава города Вячеслав Франк, "это большой удар для Барнаула".

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

9.03.2021 17:47
111

Есть проектная документация, она проходит госэкспертизу. Есть приемка дома на соответствие постройки этой проектной документации. Получается, что кто-то из чиновников закрыл глаза (мягко сказать) на явные нарушения... Прокуратура будет разбираться или опять никто не виноват, кроме дольщиков, которые "не смотрят, что покупают"?

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