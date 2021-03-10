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Доктор Мясников рассказал, как зубные болезни выливаются в рак

, ИА "Амител"
По словам врача, уход за полостью рта влияет на общее состояние здоровья
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Телеврач Александр Мясников обратил внимание на важность ухода за полостью рта. В эфире канала "Россия 1" он рассказал, что бактерии, которые живут и размножаются во рту при заболеваниях десен и зубов, могут приводить к раку поджелудочной железы и другим онкологическим заболеваниям.

"Те, у кого постоянно воспаленные, кровоточащие десны, боль, шатающиеся зубы, – это люди, которые имеют значительно больший риск заболеть раком, а также инфарктами и инсультами", – рассказал Мясников.

Эксперт добавил, что уход за полостью рта влияет на общее состояние здоровья человека.

Ранее доктор Мясников посоветовал убрать из домашней аптечки препараты для снижения давления. По его словам, самостоятельное применение подобных лекарств запрещено и нередко приводит к инфарктам, инсультам и острой почечной недостаточности.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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