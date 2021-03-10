Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в российских тюрьмах

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по требованию ФСИН. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно закону, операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Прекращение оказания услуг связи будет происходить на основании письменного решения главы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.
Авторы закона считают, что блокировка сотовой связи поможет пресекать финансовую поддержку криминального мира.
Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о возможности внесудебного ограничения доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию о совершении преступлений.
Комментарии
эээ, ну блин, мне так никто никогда не позвонил, а так хочется поглумиться над ними
У гражданина Путина цели совершенно иные. Тут он буднично и привычно лицемерит. Борьба с преступностью тут находится на последнем месте. Этот "закон" принят для облегчения расправ над оппонентами. Всё это только ещё больше развязывает руки людоедской системе ФСИН.
Теперь Навальный позвонить не сможет
Теперь идиоты из тюрьмы не будут разводить на деньги стариков и доверчивых граждан. Масштаб воровства с карт денег из тюрьмы просто охрененный. Правильно сделал. Не хрен из тюрьмы звонить
Закрылся колл-центр Сбербанка)))
10.03.2021 10:02
гость
Теперь Навальный позвонить не сможет
Теперь Анальный сделает из мякиша чернильницу и будет писать соратникам)))
10.03.2021 10:25
Теперь
Не идиоты из тюрьмы, а идиотов с воли, но как бы то ни было, но ты будешь судя по всему удивлён, никуда тюремные колл-центры не денутся.
Совершенно бесполезный закон. Пользоваться мобильными телефонами заключенным и так запрещено. Почему не выполняется?
Думаете, существование колл-центров возможно без участия администрации? И они же сами будут отключать свзять? Бред!
С "братских" республик под 70-80% звонков.
Они там в недосягаемости для полиции и массово "зарабатывают".
Там сотни колл-центров, треть молодежи через такую "работу" проходит.
10.03.2021 09:54
- гость -
Не переживай, - когда будет у тебя старческая деменция позвонят несомненно. Поглумится уже не сможешь, глумится будут над тобой - беспомощным старикашкой (старушкой)
10.03.2021 10:00
АБОРИГЕН
У гражданина Путина цели совершенно иные. Тут он буднично и привычно лицемерит. Борьба с преступностью тут находится на последнем месте. Этот "закон" принят для облегчения расправ над оппонентами. Всё это только ещё больше развязывает руки людоедской системе ФСИН.
Что абориген, только своему лёшику трубу на зону хотел отправить, тут облом. Придётся жить только по звонкам от сороса
10:28
АБОРИГЕН
никуда тюремные колл-центры не денутся.
Согласно закону, операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах
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Во-во, о глушилках даже речи не идёт. Не закон, а пшик.
Получается попал человек в тюрьму номер зарегистрированный на него отключили. Дал денег вертухаю, тот ему телефон принес зарегистрированный на бомжа с вокзала. Ну просто отличный закон в духе времени!