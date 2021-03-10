Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в российских тюрьмах

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по требованию ФСИН. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Прекращение оказания услуг связи будет происходить на основании письменного решения главы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

Авторы закона считают, что блокировка сотовой связи поможет пресекать финансовую поддержку криминального мира.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о возможности внесудебного ограничения доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию о совершении преступлений.