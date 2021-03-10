Кабмин ввел постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги

Правительство России вводит постоянный мониторинг цен на товары и услуги. Если рост цен будет опережать темпы инфляции, то министерства должны будут предложить стабилизирующие меры.
"Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", – пишет пресс-служба кабмина.
Вести мониторинг и оценивать динамику роста цен будут Минэкономразвития совместно с Росстатом и ФАС. За отдельные категории товаров будут отвечать отдельные ведомства, пишет ТАСС.
Так, например, в ведении Минсельхоза будут табачные изделия и продукты питания, Минпромторг будет следить за потребительскими товарами, Минздрав – за медизделиями и лекарствами, Минэнерго будет отвечать за бензин и дизельное топливо, Минстрой – за жилищно-коммунальные услуги, Минцифры – за услуги связи.
Минтранс будет ответственным за пассажирские перевозки, Минобрнауки – за услуги высшего образования, Минкультуры будет следить за ситуацией в подведомственных учреждениях, Росалкогольрегулирование – за алкогольной продукцией.
Ранее сообщалось, что потребительские цены на продукты питания в России в январе 2021 года выросли на 8,2% в сравнении с январем 2020-го. При этом в странах Евросоюза продовольствие за год подорожало лишь на 1,1% – это в 7,5 раза меньше, чем в РФ.
Комментарии
цены на сахар и подсолнечное масло уже промониторили, может хватит....
мониторь не мониторь все равно получишь...
Вот вроде-бы ждём от ребят этих чего-то позитивного. А вот после таких новостей становится понятно, надежды нет. Не стало бы хуже...
Если в ближайшем магазине подорожают дрожжи,я об этом напишу,а по мониторам в стране цена не выросла- меня посадят или только оштрафуют за фэйк?
Ужасные новости, когда правительство сдерживает рост цен на продукты питания. За время царствования нашего президента, страна всё больше и больше приходит в упадок
"цены на продукты питания в России в январе 2021 года на 8,2%.... При этом в странах Евросоюза продовольствие за год подорожало лишь на 1,1% – это в 7,5 раза меньше, чем в РФ"
А как же заяление пресс секретаря Кремля?
С. Песков (1 марта) - " сокращение доходов части россиян на фоне пандемии коронавируса очевидно. ... люди по всему миру теряют деньги. Он отметил, что ситуация в России наблюдается не так остро"
10.03.2021 11:01
ПЕТР
... люди по всему миру теряют деньги. Он отметил, что ситуация в России наблюдается не так остро"
И тоже верно-в России деньги не теряют,их у людей просто нет.
Лучше бы не брали. Хуже будет.
Если рост цен будет опережать темпы инфляции, то министерства должны будут предложить стабилизирующие меры.
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Что за бред? В кремль опять белый порошок завезли?
Так, например, в ведении Минсельхоза будут табачные изделия и продукты питания, Минпромторг будет следить за потребительскими товарами, Минздрав – за медизделиями и лекарствами, Минэнерго будет отвечать за бензин и дизельное топливо, Минстрой – за жилищно-коммунальные услуги, Минцифры – за услуги связи.
Т.е. цены на ВСЁ расти не будут?