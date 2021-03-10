Кабмин ввел постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги

Правительство России вводит постоянный мониторинг цен на товары и услуги. Если рост цен будет опережать темпы инфляции, то министерства должны будут предложить стабилизирующие меры.

"Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", – пишет пресс-служба кабмина.

Вести мониторинг и оценивать динамику роста цен будут Минэкономразвития совместно с Росстатом и ФАС. За отдельные категории товаров будут отвечать отдельные ведомства, пишет ТАСС.

Так, например, в ведении Минсельхоза будут табачные изделия и продукты питания, Минпромторг будет следить за потребительскими товарами, Минздрав – за медизделиями и лекарствами, Минэнерго будет отвечать за бензин и дизельное топливо, Минстрой – за жилищно-коммунальные услуги, Минцифры – за услуги связи.

Минтранс будет ответственным за пассажирские перевозки, Минобрнауки – за услуги высшего образования, Минкультуры будет следить за ситуацией в подведомственных учреждениях, Росалкогольрегулирование – за алкогольной продукцией.

Ранее сообщалось, что потребительские цены на продукты питания в России в январе 2021 года выросли на 8,2% в сравнении с январем 2020-го. При этом в странах Евросоюза продовольствие за год подорожало лишь на 1,1% – это в 7,5 раза меньше, чем в РФ.