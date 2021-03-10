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"Для семьи это был шок": экс-управделами Карлина рассказал о том, как сидел в колонии

, ИА "Амител"
Алексей Белобородов отсидел за взятку всего полгода и недавно вышел по УДО
Фото: 'Толк '

Фото: "Толк "

Экс-управделами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов, которого осудили за взятку и растрату бюджетных средств на общую сумму 4 миллиона рублей, освободился из колонии условно-досрочно в середине февраля 2021 года. В колонии бывший чиновник отсидел всего полгода. Судебный процесс над экс-управделами Александра Карлина был одним из самых громких за последние несколько лет. Сразу после освобождения Белобородов рассказал порталу "Толк" о том, считает ли он себя виновным, как за ним следила ФСБ и о том, почему в СИЗО ему сидеть было сложнее, чем в колонии. Предлагаем главные тезисы из интервью Алексея Белобородова.

Об УДО

Облегчение от того, что все закончилось. И радость от предстоящей встречи с близкими.

О признании вины

Поступали такие предложения: как мне лично, так и через адвокатов. За это обещали снисхождение – оно заключалось в том, что мне дали бы "лет пять-шесть строгача". Мы этот вопрос обсуждали, но я наотрез отказался признавать вину. Я не считаю правильным брать на себя то, чего я не делал. И адвокаты не дадут соврать, что я прямо заявил, что не буду, пусть даже мне дадут больший срок. А если учесть опыт других моих коллег по несчастью, выходит, что признание вины вообще бессмысленно. У меня был выбор: плюс-минус год срока либо шанс на оправдательный вердикт. Я выбрал второе. И считаю, поступил правильно.

О показаниях свидетелей

Некоторые мои подчиненные после судебных заседаний кулуарно говорили мне: "Если тебя, такого опытного и заслуженного, взяли и загнули, то что тогда с нами сделают?" Некоторые из них, не выдержав давления, просто уволились и уехали в другие регионы.

О работе адвокатов

Мои адвокаты – Виктор Чумаков и Олег Горохов – проделали отличную работу, я им очень благодарен. Еще в 2017 году, когда против меня возбудили уголовное дело по "Мерседесам", они распределили между собой обязанности и четко работали каждый в своей сфере. Чумаков постоянно контактировал со следствием, он знал многие тонкости как бывший следователь.

О возмещении ущерба

У меня высчитывают половину пенсии. Я ничего не продавал, никаких крупных сбережений у меня не было. У меня дважды проводили обыски, и если бы что-то было, нашли бы и арестовали. Работу адвокатов оплатила моя бывшая жена, поскольку ее имущество вменили мне как взятку. Она продала квартиру. Штраф в размере 4 млн рублей мне помог оплатить родственник – дал взаймы. Поэтому я планирую устроиться на работу, чтобы вернуть долг. У меня есть несколько предложений, я пока обдумываю их. До того, как надо мной висел условный срок, я работать не мог, так как надзор предполагает ряд ограничений – например, сложно выехать в командировку.

По приговору суда Белобородов был осужден на три года колонии, штрафу в размере 4 млн рублей и возмещению суммы взятки в размере 2,7 млн рублей.

О разнице между колонией и СИЗО

В СИЗО камера 16 "квадратов" на четырех человек, в которой ты проводишь львиную долю своего времени. Телевизор показывает три программы. Туалет находится внутри камеры, но он огорожен, слава богу – не так, как это показывают иногда по телевизору и в интернете. Ну и я сидел в новом корпусе. Раз в сутки выводят погулять на час во внутренний дворик. Там все огорожено, наверху решетка: небо видно в клеточку. Хотя все равно я был рад и этому: свежий воздух и солнце немного поднимали настроение. Много читал, стараясь скоротать время.

В колонии, как это ни парадоксально, больше свободы. Можно передвигаться по территории, ходить на работу. Труд отвлекает от тягостных мыслей. Если даже не работаешь, все равно передвигаешься в здании отряда.

О соседях по камере

Со мной все 10 месяцев сидели экс-глава алтайской УФМС Александр Жданов, замначальника полиции Шипуновского района Сергей Воронов – по его делу еще подчиненный-свидетель свел счеты с жизнью. Его, кстати, допрашивал Роман Седешев – тот же следователь, что был у меня.

О работе в колонии

Я работал на швейном производстве в цехе раскройки. По первому образованию я инженер-механик. В колонии понимали, что я вот-вот уйду по УДО, и обучать меня швейному делу нет смысла, а вот навыки в черчении пригодились. Изготавливали форму для правоохранителей, медицинские халаты, куртки – много чего. План перевыполняли. Нас в цехе было четверо – три полковника и один генерал.

О реакции близких на уголовное дело

Для семьи это был шок. Я столько лет добросовестно работал! С нуля карьеру сделал: начинал со старшины и закончил полковником. Много раз был в горячих точках (Чечня, Армения, Абхазия, Нагорный Карабах). В управление меня пригласил лично Александр Карлин. Плюс это же было не первое дело, я считал, что следствие во всем разберется, и его закроют. А они два новых возбудили. Значит, была чья-то заинтересованность. Бог ему судья. Но от меня никто не отвернулся: ни близкие, ни друзья. Я больше скажу: из тех, с кем я тесно общаюсь, никто не верит в то, что я виновен. Когда я освободился, у меня телефон просто разрывался от звонков.

Кто такой Алексей Белобородов и в чем его обвинили?

С 2013 года Белобородов работал  управляющим делами администрации Алтайского края и был в команде Александра Карлина.

В 2017 году против Белобородова возбудили уголовное дело. По данным следствия, чиновник отдал распоряжение о приобретении для служебных нужд на бюджетные деньги трех дорогостоящих "Мерседесов". Почти 20 миллионов рублей потратили без проведения тендера. Также стало известно, что в правительстве Алтайского края якобы прошли обыски в кабинете Белобородова.

Правоохранители доказали, что Белобородов получил от директора компании "Ремстрой" Евгения Фоканова взятку в обмен на допуск фирмы к объектам в качестве подрядчика. Взяткой выступило безвозмездное строительство и ремонт принадлежащих Белобородову объектов недвижимости на сумму более 3,6 млн рублей. Кроме того, следствие выяснило, что экс-управделами алтайского губернатора при пособничестве Фоканова похитил более 32 млн рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий.

Суд приговорил Белобородова к трем годам лишения свободы, назначил штраф 4 млн рублей и вынес запрет на занятие должностей госслужбы в течение шести лет. С учетом времени, проведенного в СИЗО, бывший чиновник из этого срока отбыл в местах лишения свободы примерно полгода.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

10.03.2021 11:10
- гость -

Арифметика для второго класса. Берём стоимость имущества самого, жён и детей, делим на официальную зарплату и получаем, что человек должен был лет сто не есть, не пить, не одеваться, не ездить отдыхать и т.д. Вот и всё. что нужно знать о "невинно осуждённых" "добросовестных работниках", признали они вину или нет. Понятно, что при скрупулёзном соблюдении закона сажать можно каждого первого, вплоть до грузчика или дворника, но тут уж кто попался.

10.03.2021 11:19
- гость -

Кто всех этих недалеких от криминала деятелей в правительство принимает?
И где сейчас стасик лолито? Там странных происшествий не наблюдается?

10.03.2021 11:32
Гость

Верю этому мужику. Спокойно говорит, твердо. Абсолютно прав, что вину не нужно брать на себя только лишь для того, чтобы срок дали меньше.

10.03.2021 11:41
- гость -

В хорошей компании посидел. полковники и генералы. Надо было к "проженным сидельцам" посадить, для больших эмоций. А так как в детском лагере побывал.

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