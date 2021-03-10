"Для семьи это был шок": экс-управделами Карлина рассказал о том, как сидел в колонии

Экс-управделами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов, которого осудили за взятку и растрату бюджетных средств на общую сумму 4 миллиона рублей, освободился из колонии условно-досрочно в середине февраля 2021 года. В колонии бывший чиновник отсидел всего полгода. Судебный процесс над экс-управделами Александра Карлина был одним из самых громких за последние несколько лет. Сразу после освобождения Белобородов рассказал порталу "Толк" о том, считает ли он себя виновным, как за ним следила ФСБ и о том, почему в СИЗО ему сидеть было сложнее, чем в колонии. Предлагаем главные тезисы из интервью Алексея Белобородова.

Об УДО

Облегчение от того, что все закончилось. И радость от предстоящей встречи с близкими.

О признании вины

Поступали такие предложения: как мне лично, так и через адвокатов. За это обещали снисхождение – оно заключалось в том, что мне дали бы "лет пять-шесть строгача". Мы этот вопрос обсуждали, но я наотрез отказался признавать вину. Я не считаю правильным брать на себя то, чего я не делал. И адвокаты не дадут соврать, что я прямо заявил, что не буду, пусть даже мне дадут больший срок. А если учесть опыт других моих коллег по несчастью, выходит, что признание вины вообще бессмысленно. У меня был выбор: плюс-минус год срока либо шанс на оправдательный вердикт. Я выбрал второе. И считаю, поступил правильно.

О показаниях свидетелей

Некоторые мои подчиненные после судебных заседаний кулуарно говорили мне: "Если тебя, такого опытного и заслуженного, взяли и загнули, то что тогда с нами сделают?" Некоторые из них, не выдержав давления, просто уволились и уехали в другие регионы.

О работе адвокатов

Мои адвокаты – Виктор Чумаков и Олег Горохов – проделали отличную работу, я им очень благодарен. Еще в 2017 году, когда против меня возбудили уголовное дело по "Мерседесам", они распределили между собой обязанности и четко работали каждый в своей сфере. Чумаков постоянно контактировал со следствием, он знал многие тонкости как бывший следователь.

О возмещении ущерба

У меня высчитывают половину пенсии. Я ничего не продавал, никаких крупных сбережений у меня не было. У меня дважды проводили обыски, и если бы что-то было, нашли бы и арестовали. Работу адвокатов оплатила моя бывшая жена, поскольку ее имущество вменили мне как взятку. Она продала квартиру. Штраф в размере 4 млн рублей мне помог оплатить родственник – дал взаймы. Поэтому я планирую устроиться на работу, чтобы вернуть долг. У меня есть несколько предложений, я пока обдумываю их. До того, как надо мной висел условный срок, я работать не мог, так как надзор предполагает ряд ограничений – например, сложно выехать в командировку.

По приговору суда Белобородов был осужден на три года колонии, штрафу в размере 4 млн рублей и возмещению суммы взятки в размере 2,7 млн рублей.

О разнице между колонией и СИЗО

В СИЗО камера 16 "квадратов" на четырех человек, в которой ты проводишь львиную долю своего времени. Телевизор показывает три программы. Туалет находится внутри камеры, но он огорожен, слава богу – не так, как это показывают иногда по телевизору и в интернете. Ну и я сидел в новом корпусе. Раз в сутки выводят погулять на час во внутренний дворик. Там все огорожено, наверху решетка: небо видно в клеточку. Хотя все равно я был рад и этому: свежий воздух и солнце немного поднимали настроение. Много читал, стараясь скоротать время.

В колонии, как это ни парадоксально, больше свободы. Можно передвигаться по территории, ходить на работу. Труд отвлекает от тягостных мыслей. Если даже не работаешь, все равно передвигаешься в здании отряда.

О соседях по камере

Со мной все 10 месяцев сидели экс-глава алтайской УФМС Александр Жданов, замначальника полиции Шипуновского района Сергей Воронов – по его делу еще подчиненный-свидетель свел счеты с жизнью. Его, кстати, допрашивал Роман Седешев – тот же следователь, что был у меня.

О работе в колонии

Я работал на швейном производстве в цехе раскройки. По первому образованию я инженер-механик. В колонии понимали, что я вот-вот уйду по УДО, и обучать меня швейному делу нет смысла, а вот навыки в черчении пригодились. Изготавливали форму для правоохранителей, медицинские халаты, куртки – много чего. План перевыполняли. Нас в цехе было четверо – три полковника и один генерал.

О реакции близких на уголовное дело

Для семьи это был шок. Я столько лет добросовестно работал! С нуля карьеру сделал: начинал со старшины и закончил полковником. Много раз был в горячих точках (Чечня, Армения, Абхазия, Нагорный Карабах). В управление меня пригласил лично Александр Карлин. Плюс это же было не первое дело, я считал, что следствие во всем разберется, и его закроют. А они два новых возбудили. Значит, была чья-то заинтересованность. Бог ему судья. Но от меня никто не отвернулся: ни близкие, ни друзья. Я больше скажу: из тех, с кем я тесно общаюсь, никто не верит в то, что я виновен. Когда я освободился, у меня телефон просто разрывался от звонков.

Кто такой Алексей Белобородов и в чем его обвинили?

С 2013 года Белобородов работал управляющим делами администрации Алтайского края и был в команде Александра Карлина.

В 2017 году против Белобородова возбудили уголовное дело. По данным следствия, чиновник отдал распоряжение о приобретении для служебных нужд на бюджетные деньги трех дорогостоящих "Мерседесов". Почти 20 миллионов рублей потратили без проведения тендера. Также стало известно, что в правительстве Алтайского края якобы прошли обыски в кабинете Белобородова.

Правоохранители доказали, что Белобородов получил от директора компании "Ремстрой" Евгения Фоканова взятку в обмен на допуск фирмы к объектам в качестве подрядчика. Взяткой выступило безвозмездное строительство и ремонт принадлежащих Белобородову объектов недвижимости на сумму более 3,6 млн рублей. Кроме того, следствие выяснило, что экс-управделами алтайского губернатора при пособничестве Фоканова похитил более 32 млн рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий.

Суд приговорил Белобородова к трем годам лишения свободы, назначил штраф 4 млн рублей и вынес запрет на занятие должностей госслужбы в течение шести лет. С учетом времени, проведенного в СИЗО, бывший чиновник из этого срока отбыл в местах лишения свободы примерно полгода.