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Минпросвещения планирует уравнять зарплаты учителей во всех регионах

, ИА "Амител"
При этом местные власти могут устанавливать дополнительные выплаты
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Минпросвещения России выступило с предложением уравнять оплату труда учителей во всех регионах страны, сообщает ТАСС.

"Наши предложения в части совершенствования оплаты труда педагогических работников, которые поддержаны членами экспертной группы, созданной при министерстве, сводятся к следующим тезисам: ставки, заработные платы и должностные оклады работников устанавливаются в единых размерах для всех организаций субъекта РФ", – отметил директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров министерства Андрей Милехин.

По его словам, предложение поддержали в большинстве субъектах РФ, так как оно должно обеспечить равноценную оплату труда для всех педагогических работников страны, которые выполняют идентичные функции.

Милехин при этом уточнил, что региональные власти будут вправе устанавливать дополнительные стимулирующие выплаты. Кроме того, организации будут корректировать ставки в зависимости от условий труда и квалификации специалиста.

Ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко назвал средний размер зарплаты учителей региона. По словам чиновника, педагоги получают 31 тысячу рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.03.2021 11:38
- гость -

А врачей? Хотя кто это допустит? Принятие такого закона сразу создаст дефицит учителей в Москве, как и в других регионах, рост недовольства населения и ускорит свержение бандитов.

10.03.2021 11:45
- гость -

Пора все уровнять.

10.03.2021 11:47
- гость -

москвичам до регионов понизят или регионам до москвы повысят?

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