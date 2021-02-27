Министр образования Алтайского края назвал среднюю зарплату учителей

Учителя в Алтайском крае в среднем зарабатывают 31 тысячу рублей, заявил министр образования региона Максим Костенко. Его слова приводят "Вести Алтай".

По словам чиновника, за два года удалось добиться прогресса в плане оплаты труда, но рост все еще настолько высокий, насколько хотелось бы.

"По итогам 2018 года средняя зарплата была 23 тысячи рублей, а по итогам 4-го квартала 2020 года она составила 31 тысячу. Также мы стали рассчитывать медианную зарплату, это какая доля педагогических работников до этой суммы зарабатывает и какая после, — уточнил Костенко. — В крае медианная зарплата – 27 тысяч рублей. Так вот, в 2018 году ниже медианной зарплату у нас получали 70% педагогов, а выше – 30%. Сейчас мы этот треугольник перевернули, и 68% учителей получают оплату труда выше 27 тысяч рублей, а 32% пока ещё ниже".

Глава краевого Минобрнауки уточнил, что большинство учителей работает не на одну ставку. Средняя нагрузка на педагога составляет полторы ставки.

Ранее председатель крайсовпрофа Иван Панов направил губернатору Алтайского края Виктору Томенко письмо с предложением провести внеочередное заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по теме реализации поручений президента.

В письме указывают на проблемы с выполнением майских указов президента в части зарплат бюджетников. В частности, тот факт, что педагоги в образовательных организациях в среднем по краю работают на 1,5 ставки, связывают с крайне низким размером минимального оклада (3055-7010 рублей).

"В переводе же на одну ставку (норму часов) заработная плата будет как минимум на треть, а в среднем и вполовину меньше, – констатировали в крайсовпрофе. – Аналогичная ситуация в образовательных учреждениях сферы культуры и учреждениях спортивной подготовки".

Позднее стало известно, что власти Алтайского края направят дополнительные средства на рост зарплаты бюджетников, реализацию адресной инвестиционной программы и увеличение финансовой поддержки муниципальных образований. По словам губернатора Виктора Томенко, по расходам бюджет увеличился еще на 10 млрд рублей.