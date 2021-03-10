Капитал Фонда развития Алтайского края увеличили на четверть миллиарда рублей

Фонду развития Алтайского края из регионального и федеральных бюджетов предоставили целевую субсидию в размере 252,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Помощь направлена в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Средства предназначены для оказания поддержки промышленным предприятиям в форме льготных займов на реализацию инвестиционных проектов.

За счет индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края финансируется программа фонда "Патриот". Она предусматривает займы от 5 до 65 миллионов рублей под 1% годовых сроком на пять лет. Деньги можно направить на покупку техники и оборудования.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделило 100 млрд рублей на развитие дорог. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Алтайскому краю из этой суммы полагается 1,024 млрд рублей.