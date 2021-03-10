В Барнауле начали ремонтировать Змеиногорский тракт

Рабочие продолжат текущий ремонт дорог с использованием холодного асфальта в Барнауле. По муниципальному заданию в 2021 году дорожная служба этим методом отремонтирует порядка 180 кв.м дорог на сумму около 550 тысяч рублей, пишет пресс-служба мэрии.

"Работы будут проводиться во всех районах города, дорожники заасфальтируют поврежденные участки проезжих частей на Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Власихинской, Просторной, Воровского, Северо-Западной, Фурманова, проспекте Строителей и других", – сообщает администрация.

10 марта бригада рабочих МБУ "Автодорстрой" будет выполнять работы на участке Змеиногорского тракта в районе пересечения с ул. Широкая Просека.

Напомним, что по случайному совпадению в Барнауле незадолго до приезда премьер-министра России Михаила Мишустина начали ремонтировать дороги. Ремонтные работы горожане заметили на Павловском тракте 28 февраля, когда на улице температура воздуха была ниже -20 градусов.