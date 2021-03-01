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Перед приездом Мишустина в Барнауле кладут асфальт в морозы. Что это за технология?

, ИА "Амител" , Вячеслав Кондаков
В мэрии уверяют, что использовали метод холодного асфальта. А что это такое? Сейчас все объясним

По случайному совпадению в Барнауле незадолго до приезда премьер-министра России Михаила Мишустина начали ремонтировать дороги. Ремонтные работы горожане заметили на Павловском тракте (по этой улице возят ВИП-персон, прибывающих в столицу края через аэропорт, – прим. редакции) 28 февраля, когда на улице температура воздуха была ниже 20 градусов. Это стало поводом для шуток горожан в социальных сетях. Однако в мэрии Барнаула официально заявили, что ремонт дорог в феврале в столице края никак не связан с визитом Михаила Мишустина, а был плановым. Работы ведутся уже две недели, а холодный асфальт позволяет производить ремонт при отрицательных температурах. Amic.ru выяснил, что это за технология "холодный асфальт" и действительно ли она позволяет заделывать ямы в морозы.

1
И что же это за холодный асфальт?
Температура холодного асфальтобетона, как и следует из его названия, ниже, чем у горячего. Но это не единственное его отличие. В холодном асфальтобетоне содержится меньше битума (4-6%). Вязкость у него довольно низкая и материал твердеет за счет испарения углеводных соединений с его поверхности. Это относительно новая технология. В Барнауле при ремонте ям весной ее начали использовать несколько лет назад.
2
А в морозы такой асфальт можно класть?

Да. Но с ограничениями.

Как пояснил amic.ru заместитель заведующего кафедры "Организации и безопасности движения" АлтГТУ Сергей Павлов, холодный асфальт имеет одно существенное преимущество перед горячим: его укладку можно проводить при любой погоде и минусовых температурах. Но все же обычно смеси рекомендуют использовать при температуре до -5°С. Конечно, бывают смеси, которые разрешено укладывать даже при минус 15 градусов, отмечает специалист. Это возможно благодаря добавленным в них пластификаторам. Покрытие из холодного асфальта отличается высокой прочностью, долговечностью и может эксплуатироваться сразу после завершения ремонтных работ.

Однако Сергей Павлов отмечает, что, несмотря на столь развитую технологию, еще не видел, чтобы холодный асфальт клали в Барнауле в феврале. Обычно текущий ремонт в нашем городе начинается в марте-апреле, когда на дорогах в городе относительно тепло. Перед укладкой предварительно подготавливается основание: участок очищается, нагревается газовой горелкой, затем удаляются остатки воды. Битумом покрываются поверхности, которые будут примыкать к обновленному слою. После этого засыпается сам асфальт и тщательно утрамбовывается.

"Технология позволяет делать ремонт в холодную погоду, но в этом году начали делать дороги очень рано. Если поверхность не сухая, то холодный асфальт быстро развалится", – пояснил Павлов.

3

Кстати, какая температура была в Барнауле 28 февраля?

Согласно данным портала Gismeteo, утром 28 февраля 2021 года температура воздуха в краевой столице была минус 28 градусов. Днем же "потеплело" до минус 18-20 градусов.
4
А когда начали ремонтировать дороги в Барнауле в 2020 году?

В начале марта. Как следует из сообщения на официальном сайте администрации города, в ночь с 2 на 3 марта дорожники вышли заделывать ямы на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Тогда тоже применяли холодный асфальт.  "А как вы помните, в марте прошлого года в Барнаул никто не приезжал, но ямочный ремонт проводился", – подчеркнула пресс-служба мэрии в своем официальном телеграм-канале.

5
При какой температуре кладут горячий асфальт?

Согласно ГОСТу, сейчас можно класть горячий асфальт в сухую погоду весной и летом, при этом температура не должна опускаться ниже плюс 5 градусов, а осенью – ниже плюс 10 градусов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

1.03.2021 15:24
- гость -

клоуны!

1.03.2021 15:37
- гость -

Автодорстрой укладывает асфальт в зимний период с нарушением технологий, вчера явно температура ниже была минус 10 градусов. И дела нет никому

1.03.2021 15:42
- гость -

С учетом обусловленности приезда, когда в Горном не сезон, представление обещает быть интересным.

1.03.2021 15:43
- гость -

Дугин умнее был. Зимой дороги ремонтировал с применением "белого асфальта", который с наступление тепла меняли на классический.

1.03.2021 15:45
Гость

Устанавливаем пост наблюдения Попова х Павловский: если асфальт выдюжит-начинаем круглогодичный ремонт дорог Барнаула!

1.03.2021 15:49
Fkt

Опять Франк соврал. А вы говорите, зачем выбирать. Вот кто назначил перед тем и лебизит.

1.03.2021 16:02
Mestnyi122

Это называется "Президентская кладка"! Асфальт, просто, не имеет права развалиться!

1.03.2021 16:16
SV

то-то уже несколько лет по весне в Барнауле ямы кирпичами закладывают и говорят "ну а что вы хотели?". видать "холодного" асфальта дефицит....

1.03.2021 16:23
- гость -

1.03.2021 15:24
- гость -
клоуны!

Там нужен не восклицательный знак, а двоеточие.

1.03.2021 16:32
- гость -

В других местах тоже будут ремонтировать?
Надо сообщить места ремонта Франку

1.03.2021 16:33
- гость -

зато по Павловскому тракту сегодня в сторону аэропорта и обратно колонна из 8!!! единиц спецтехники снег скребут.

1.03.2021 16:34
Дорожная Правда

Допускается укладка на локальных участках (ямочный ремонт) асфальтобетонных смесей специального состава, при отрицательных температурах. Основное чего стоит боятся - это наличие воды ! Вода гораздо опаснее враг технологии асфальтобетонных работ чем снег. Импортные технологии (допустим Канадские) разрешают устраивать даже асфальтобетонное покрытие на всю ширину в период необильного снегопада, но категорически запрещают в дождь.
Вся работа по зимнему ямочному ремонту назначается как мероприятие для временной вынужденой борьбы с отдельными участками на покрытии. При наступлении допустимых температур необходимо данный участок отфрезеровать и восстановить классической асфальтобетонной смесью по традиционной технологии.
Всегда есть материалы (аналоги асфальтобетонных смесей) способные оперативно при негативных атмосферных явлениях заменить асфальтобетон. Для примера, бетон тоже не зимний вид материала, однако применяя его с определенными добавками получаем допустимость зимнего бетонирования.

1.03.2021 16:37
- гость -

несколько лет по весне в Барнауле ямы кирпичами закладывают
-------------

Это потому, что кидать асфальт в мёрзлую земли совершенно бесполезное дело. Да на визит г-на Мишустина этого асфальта хватит, и ладно.

1.03.2021 16:40
- гость -

по Павловскому тракту сегодня в сторону аэропорта и обратно колонна из 8!!! единиц спецтехники снег скребут
------------

Завтра Мишустин должен наблюдать новый асфальт, а весь город пусть хоть в метровых сугробах будет.

1.03.2021 16:41
- гость -

господи ну откуда столько балбесов то?...
никто не повезет мишутку через попова-павлик!!!

1.03.2021 16:44
- гость -

1.03.2021 16:34
Дорожная Правда

Расскажите заодно, как укладывают асфальт в северных городах. Годами ждут, когда будет недождливый июль?

1.03.2021 16:58
Дорожная Правда

Гостю 16:44

В северных городах основные, массовые работы именно по укладке асфальтобетонного покрытия выполняют в эти короткие месяцы северного лета. Однако при холодных днях дополнительно при изготовлении асфальтобетонных смесей так же как и у нас применяют тепловые добавки. которые позволяют продлить время оптимальной температуры смеси для укладки и её уплотнения.
Драгоценные малочисленные тёплые дни на Северах - для дорожников это круглосуточная работа, стремление сделать максимум.
Для информации: в северных регионах (например Мурманской области) часть низкоинтенсивных по движению дорог вообще содержится под слоем уплотнённого снега (накат), что разрешено нормативными документами. Кстати, Финляндия и ряд других северных стран этот опыт используют очень давно.

1.03.2021 17:07
Потёмкин

1.03.2021 16:58
Дорожная Правда
Так на какой тогда латать асфальт? Снежку набросали,катками прикатали и катись,Мишутка.

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