Перед приездом Мишустина в Барнауле кладут асфальт в морозы. Что это за технология?

А в морозы такой асфальт можно класть?

Да. Но с ограничениями.

Как пояснил amic.ru заместитель заведующего кафедры "Организации и безопасности движения" АлтГТУ Сергей Павлов, холодный асфальт имеет одно существенное преимущество перед горячим: его укладку можно проводить при любой погоде и минусовых температурах. Но все же обычно смеси рекомендуют использовать при температуре до -5°С. Конечно, бывают смеси, которые разрешено укладывать даже при минус 15 градусов, отмечает специалист. Это возможно благодаря добавленным в них пластификаторам. Покрытие из холодного асфальта отличается высокой прочностью, долговечностью и может эксплуатироваться сразу после завершения ремонтных работ.

Однако Сергей Павлов отмечает, что, несмотря на столь развитую технологию, еще не видел, чтобы холодный асфальт клали в Барнауле в феврале. Обычно текущий ремонт в нашем городе начинается в марте-апреле, когда на дорогах в городе относительно тепло. Перед укладкой предварительно подготавливается основание: участок очищается, нагревается газовой горелкой, затем удаляются остатки воды. Битумом покрываются поверхности, которые будут примыкать к обновленному слою. После этого засыпается сам асфальт и тщательно утрамбовывается.

"Технология позволяет делать ремонт в холодную погоду, но в этом году начали делать дороги очень рано. Если поверхность не сухая, то холодный асфальт быстро развалится", – пояснил Павлов.